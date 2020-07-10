Google, paylaştığı bir video ve bir fotoğraf ile yeni akıllı hoparlörünü doğruladı. Nest ailesinin yeni üyesi olarak karşımıza çıkan akıllı hoparlör, kullanıcılara fazlasıyla şık bir tasarım sunacak gibi görünüyor. Google'ın yeni akıllı hoparlörünün ne zaman çıkış yapacağı ise bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, paylaştığı bir görsel ile yeni akıllı hoparlörünü resmen duyurmuş oldu. Nest serisine ait bir üye olarak karşımıza çıkan bu akıllı hoparlör, bir süredir iddialar kapsamında olan ve hatta sızdırılan ürünün varlığını doğruluyor.

Google tarafından yapılan açıklamalarda evlerinde çalışan Google Nest ekibinin işte bu gibi ürünler üzerinde çalıştığı belirtildi. Peki Google'ın yeni akıllı hoparlörü nasıl bir tasarıma ve hangi teknik özelliklere sahip? Dilerseniz lafı uzatmadan bu akıllı hoparlörün detaylarına yakından bakalım.

Karşınızda Google Nest ailesinin yeni üyesi

Google tarafından paylaşılan görsele göre Nest ailesinin yeni üyesi, geçtiğimiz dönemlerde piyasaya sürülen Nest Mini'den biraz daha büyük bir yapıya sahip. Google yeni akıllı hoparlörünü, Google Home Max isimli hoparlörü ile Nest Mini arasına yerleştirmiş gibi görünüyor. Dikey ve yatay pozisyonda durabilen akıllı hoparlör, mavi renkli kumaş kaplaması ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Google'ın yeni akıllı hoparlörünün teknik özellikleri ise şu an için bilinmiyor. Ayrıca Google, yeni akıllı hoparlörünün çıkış tarihi ile ilgili de herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu görüntünün paylaşılmasından hemen sonra bir tanıtım videosu yayınladı. Yayınlanan tanıtım videosu, ürünle ilgili bazı detayları daha gösteriyor ama hepsi bu kadar. Google'ın Nest ailesindeki yeni akıllı hoparlörüyle tanışmak için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

İşte Google'ın yeni akıllı hoparlörü için hazırladığı o tanıtım videosu