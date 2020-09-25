Realme, Dünyanın İlk SLED Teknolojili Televizyonunu Tanıttı

Çinli teknoloji şirketi Realme, bugün dünyanın ilk SLED teknolojisini kullanan televizyonunu görücüye çıkardı. Şirkete göre SLED teknolojisi, QLED'den daha iyi sonuç elde ediyor.

Son yılların başarılı teknoloji şirketlerinden Realme, bugün yeni televizyonunu tanıttı. Ancak şirketin yeni televizyonu özel de bir yere sahipti. Şirket, tanıttığı realme SLED isimli televizyonuyla dünyada bir ilk olmayı başardı. Televizyon, dünyanın ilk 4K çözünürlüklü SLED televizyonu oldu.

Realme'nin SLED teknolojisine sahip yeni televizyonu, 55 inç boyutunda olacak ve NTSC renk spektrumunun %108'ini kullanıcıya yansıtabilecek. Televizyon, aynı zamanda mavi ışığı da kontrol altında tutacak. Realme'nin tanıttığı yeni televizyon, henüz satışa çıkmayacak.

SLED teknolojisi nedir?

Peki Realme'nin yeni televizyonunda barındırdığı bu SLED teknolojisi nedir? Bu sorunun cevabı için Realme'nin açıklamasına başvurabiliriz. Doğada beyaz ışık kırmızı, yeşil ve mavi olmak üzere üç renk tarafından oluşturulmakta. Günümüzde QLED televizyonlar dahil çoğu LED televizyon, arka ışık olarak mavi ışığı kullanır ve bu mavi ışık daha sonra beyaz ışığa çevrilir.

Realme'nin kullandığı SLED teknolojisiyse mavi ışığın yarattığı etkileri azaltabilecek bir yöntem kullanır. Bu teknoloji, mavi ışık yerine kırmızı, yeşil ve mavi ışığı birlikte kullanarak ortaya daha saf bir ışık çıkarır. Yani SLED teknolojisi temelde arka ışık konusunda yeni bir inovasyondur.

SLED teknolojisi sayesinde elde edilebilecek renk yelpazesi, standart RGB renklerine göre daha geniştir. Bu sayede televizyon izleyen kullanıcılar, daha çeşitli renkleri televizyonlarında görebilirler. Yani SLED teknolojisi sayesinde görüntünün canlılığı ve sunduğu deneyim de değişir.

Realme'ye göre SLED teknolojisi, QLED teknolojisine göre daha üstün sonuçlar sürüyor. Bu durumun doğruluğunu henüz kesin olarak bilmesek de Realme, yeni televizyonuyla Samsung gibi QLED televizyon sektöründe lider şirketlere meydan okumayı hedefliyor.