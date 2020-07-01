Xiaomi, MIUI 12'de Yeni Bir Okuma Modunu Test Ediyor

Xiaomi'nin yeni arayüzü MIUI 12'ye tersine mühendislik yapan geliştiriciler, test edilen bir özelliği keşfetti. Bir okuma modu olarak karşımıza çıkan bu özellik, kullanıcıların göz yorgunluğunun önüne geçiyor. Özelliğin ne zaman kullanımda olacağı ise henüz bilinmiyor.

Son yıllarda teknoloji tutkunlarının gözdelerinden bir tanesi olmayı başaran Xiaomi, gerek uygun fiyatlı akıllı telefonları gerekse kullanıcılara sunduğu MIUI isimli arayüzüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şirketin bir süredir MIUI 12 olarak isimlendirdiği yeni arayüzünde yer alacak yeni bir özellik gün yüzüne çıktı.

MIUI 12, MIUI 11'le kıyaslandığında hem görsellik hem de performans açısından zaten pek çok yeniliğe sahip. Bu yeniliklerden bir tanesi de yeni bir okuma modu. Xiaomi'nin MIUI 12'de test etmeye başladığı bir özellik olarak karşımıza çıkan okuma modu, kullanıcıların göz yorgunluğunu ortadan kaldırmak adına atılmış önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Aslına bakacak olursak MIUI 12'nin kararlı sürümü, etap etap dağıtılıyor. Bazı kullanıcılar, yeni arayüzde bulunan yenilikleri deneyimleme imkanı bulurken geliştirici ekip de bu arayüze getireceği diğer yeni özellikleri test ediyor. MIUI 12'de test edilen yeni özelliklerden bir tanesi de bu okuma modu olarak karşımıza çıkıyor.

Teknoloji üreticileri, kullanıcıların göz yorgunluğunu azaltabilmek için çeşitli çalışmalar yürüttüler. Bu özelliklerin başında da pek çok kullanıcının vazgeçilmezi haline gelen gece modu bulunuyor. Xiaomi'nin MIUI 12'de test etmeye başladığı yeni okuma modu ise gece modundan daha farklı bir işleve sahip. Öyle ki bu arayüz, ekrana bir doku ekliyor ve bu doku sayesinde ekrana kağıt rengi benzeri bir yapı kazandırılıyor.

MIUI 12'de test edilen yeni okuma modu işte böyle ayarlanıyor

Kullanıcılar, MIUI 12'nin yeni okuma modunda 3 farklı seçenekten bir tanesini tercih edebilecekler. Bu seçenekler sırasıyla tam renkler, açık renkler ve siyah beyaz olarak karşımıza çıkıyor. Tam renkler, okuma modunun kağıt renkli dokusunu ekledikten sonra renkler üzerinde bir değişiklik yapmıyor. Açık renkler ise renkleri biraz daha soluklaştırıyor. Siyah beyaz ise tahmin edilebileceği üzere ekranda sadece siyah ve beyaz rengi bırakıyor.

Tersine mühendislik yöntemleri ile keşfedilen bu özelliğin kullanıma ne zaman sunulacağı şu an için bilinmiyor. Ayrıca bu özelliğin hangi cihazlarda kullanılabilir olacağını bilmek de şu an için mümkün değil. Ancak MIUI 12'nin yeni okuma özelliğinin ilerleyen dönemlerde kullanıcılara sunulacağı aşikar ve Xiaomi, o döneme kadar bu özellikle ilgili bazı açıklamalar yapacaktır. Bu sayede bu özelliğin diğer detayları da gün yüzüne çıkmış olacak.