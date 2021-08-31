Xiaomi'den Türkiye Fabrikasındaki Tartışmalar İçin Açıklama

Xiaomi, Türkiye'deki üretim tesisinde yaşanan işten çıkarma ve grev olayları ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamalarda, sorunun kaynağının Xiaomi'nin Türkiye'deki fabrikasını işleten iş ortağından kaynaklı olabileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, bir süre önce Türkiye'deki ilk fabrikasını açan Xiaomi'de bir krizin patlak verdiğinden bahsetmiştik. İddialara göre Salcomp isimli bu fabrikadaki çalışanlar, çalışma şartlarının kötülüğü ve düşük ücretler nedeniyle örgütlenmiş, Xiaomi de bu işçileri kovmuştu.

Grev kararlı alan çalışanların dikkat çeken bir iddiası daha vardı. Bu iddiaya göre sendikalı işçiler, istifa etmeye zorlanıyorlardı. Bu da yetmezmiş gibi işten çıkarılan kişiler, performans düşüklüğü ve mesai saatlerine geç gelinmesi gibi suçlamalara maruz kalmışlardı. Şimdi, bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Xiaomi, konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Xiaomi'ye göre sorunun kaynağı, fabrikayı işleten iş ortağı

Xiaomi tarafından yapılan açıklamalarda, şu ifadelere yer verildi;

Xiaomi olarak Türkiye'deki fabrikada yaşanan son olaydan haberdarız. Fabrika yatırımı bir Xiaomi iş ortağı tarafından yapılmıştır ve bu iş ortağı tarafından bağımsız olarak işletilmekte ve yönetilmektedir. Olayı öğrenmemizle birlikte durumun tam olarak ne olduğunu anlamak için hemen Türkiye'deki fabrika ile iletişime geçtik. Xiaomi olarak bu olayın en uygun şekilde ele alınacağını umuyoruz. Şirketimiz her zaman mevzuat kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmekte ve faaliyet gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve düzenlemelerine mutlak suretle uymaktadır. Kamuoyunun dikkatine sunarız.