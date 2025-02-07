Xiaomi'nin piyasa değeri, bugün yeni bir rekor daha kırdı. Bu rekorla Xiaomi, dünyanın en büyük 127. şirketi konumuna yerleşti. Peki teknoloji devinin güncel piyasa değeri ne kadar?

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Çinli teknoloji Xiaomi'nin piyasa değerinin tarihin en yüksek seviyesine ulaştığından bahsetmiştik. Xiaomi, 119,1 milyar dolarlık piyasa değerini görmüştü.

Geçen birkaç gün, Xiaomi'yi biraz daha parlatmış durumda. Zira teknoloji devi, an itibarıyla 130,47 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Daha birkaç gün önce dünyanın en büyük 146. şirketi olan Xiaomi, an itibarıyla dünyanın en büyük 127. şirketi konumunda.

Birkaç günde ne değişti?

Xiaomi'nin piyasa değerinin sadece birkaç gün içerisinde 10 milyar dolar artmasını sağlayan iki temel husus var. Bu hususlar, Xiaomi'nin geçtiğimiz gün yaptığı bir açıklama. Bu açıklama ile firmanın 2025 model amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Ultra'nın lansman tarihinin duyurulmuş olması. Öte yandan; şirket, üst düzey elektrikli otomobili SU7 Ultra'nın yeni bir versiyonunu da tanıtacağını açıkladı. Hâl böyle olunca Xiaomi hisseleri uçuşa geçti.

Xiaomi'nin piyasa değerinin yeniden rekor kırmasına ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Bakalım önümüzdeki günler, şirketin geleceği için hangi gelişmelere ev shaipliği yapacak...