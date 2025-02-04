Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin piyasa değeri yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Firma, bugün itibarıyla dünyanın en büyük 146. şirketi oldu. Peki Xiaomi, nasıl böyle yükseldi?

Çinli teknoloji devi Xiaomi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, piyasa değeri konusunda rekor seviyeye ulaştı. 2023 yılından beri istikrarlı bir şekilde yükselen piyasa değeri, 2021 yılındaki rekoru geride bıraktı.

Xiaomi'nin piyasa değeri, 4 Şubat itibarıyla 119,1 milyar dolar seviyesine ulaştı. Şirketin yıllık bazdaki büyümesi, yüzde 222,58 olarak kayıtlara geçti. En güncel verilere göre Xiaomi, dünyanın en büyük 146. şirketi durumunda. Teknoloji devi, Çin'in ise en büyük 15. şirketi.

İşte Xiaomi'nin piyasa değerindeki etkileyici yükselişi gösteren grafik:

Yukarıdaki grafikte de görebileceğiniz üzere Xiaomi'nin piyasa değeri, 2021 yılında 114,5 milyar dolar seviyelerine kadar yükselmişti. Devam eden dönemde 26,7 milyar dolar seviyelerine kadar gerileyen piyasa değeri, an itibarıyla 119,1 milyar dolar seviyesine dayandı.

Açık konuşmak gerekirse Xiaomi'nin piyasa değerindeki yükseliş çok da şaşırtıcı değil. Zira şirket, özellikle de son yıllarda çok önemli işler yaptı. Akıllı telefon sektöründeki yerini güçlendiren firma, akıllı ev ürünleri kategorisindeki ürün gamını da ciddi anlamda büyüttü. Ve tabii elektrikli otomobil projesi. Şirket, SU7 modeli ile otomotiv sektörüne bomba bir giriş yaptı. Tüm bunlar, Xiaomi'nin başarısının bağıra bağıra geldiğinin açık bir göstergesi.