Xiaomi CEO'su, 15 Ultra modelinin ne zaman tanıtılacağına dair bir açıklama yaptı. Ayrıca bir sızıntı kaynağından telefonun kamerası hakkındaki tüm detaylar paylaşıldı.

Xiaomi, geçtiğimiz aylarda tanıttığı 15 serisi amiral gemisi telefonlarına her sene olduğu gibi bu sene de Ultra isimli bir model ekleyecekti. Daha birkaç gün önce bu modelin kanlı canlı görüntülendiğini görmüştük.

Şimdi ise Xiaomi 15 Ultra hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Telefonun tanıtım tarihi hakkında açıklama yapıldı. Bunun yanı sıra kamerasından da yeni bir sızıntı geldi.

Bu ayın sonlarında tanıtılacak, üst seviye kamera özellikleriyle gelecek

Tanıtım tarihi hakkındaki açıklama, direkt olarak Xiaomi’nin CEO’su Lei Jun’dan geliyor. Jun, telefonun bu ayın sonlarına doğru şirketin SU7 Ultra elektrikli aracıyla birlikte tanıtılacağını belirtmiş. Tam tarih hâlâ açıklanmadı ancak birkaç gün önce sızan bir poster, 26 Şubat’ta gelebileceğini göstermişti.

Kamerası hakkındaki bilgiler ise TechHome isimli X hesabından geliyor. Paylaşıma göre cihazın 1 inçlik 50 MP’lik OIS destekli Sony LYT900 ana kamerası olacak. Ona 50 MP’lik Samsung JN5 ultra geniş kamera ve yine 50 MP’lik 3x optik zoom destekli Sony IMX858 telefoto kamera eşlik edecek. Dördüncü ve son kamera ise 4.3x optik zoom sunan 200 MP’lik HP9 periskop telefoto olacak. Bu sızıntıdan, cihazın kamerasıyla çok iddialı olacağını anlayabiliyoruz. Yine Leica iş birliğini göreceğiz.

Xiaomi 15 Ultra hakkındaki diğer beklentilerimizden de kısaca bahsedelim. Telefonun Snapdragon 8 Elite’ten güç almasını bekliyoruz. 6,8 inçlik 2K 120 Hz ekran, 6000 mAh’lik 90W destekli batarya, 16 GB RAM ve 512 GB depolama da söylentiler arasında.