Porsche 911 Dakar, Rallye tasarım paketi ve özel renklerle tanıtıldı. 2.500 adetle sınırlı üretilecek ve Porsche Müzesi'nde sergilenecek.

Porsche, özel tasarımlı 911 Dakar modelini tanıttı. Sadece 2.500 adet üretilen bu model, ikonik 911'in en özel versiyonlarından biri olarak dikkat çekiyor.

Porsche, Sonderwunsch ekibi tarafından tasarlanan ve 1984 Paris-Dakar yarışını kazanan araca atıfta bulunan özel bir 911 Dakar versiyonunu tanıttı.

Porsche 911 Dakar'ın özel renk seçenekleri

911 Dakar versiyonu Signalyellow, metalik Genziana Blue ve Lampedusa Blue renk seçenekleriyle sunuluyor. Dış tasarımda Rallye Design paketi tercih edilirken, Lampedusa Blue çizgileri ve sarı dikişlerle iç mekan detayları da öne çıkıyor. Ayrıca, bu araçta 911 Dakar yazısı ve özel deri eklemeler yer alıyor.

911 Dakar, 480 beygir gücü üreten 3.0 litrelik çift turbolu boxer motoruyla dikkat çekerken, süspansiyon 60 mm’ye kadar yükseltilmiş. Porsche, mekanik açıdan bir değişiklik yapmazken, bu özel modelin üretimi 2.500 numaralı aracın teslimiyle sona erecek. 911 Dakar, sahibine teslim edilmeden önce Porsche Müzesi'nde sergilenecek.