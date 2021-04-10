Xiaomi Mi Pad 5 Serisinin Bazı Özellikleri Paylaşıldı

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin tablet dünyasına geri döneceği Mi Pad 5 serisiyle ilgili bugün bazı bilgiler paylaşıldı. Tabletin iki farklı işlemciye sahip iki modelle geleceği de paylaşılan bilgiler arasındaydı.

Tüm dünyayı etkileyen pandeminin patlak vermesiyle birlikte işleri kolaylaştıran veya zamanınızı doldurmanıza yarayan cihazlara olan talep büyük oranda arttı. Bu cihazlardan birisi de elbette tabletler. Normal şartlarda taşınabilirliğiyle sevilen tabletler, şimdi telefonların yapamadığı şeyleri yapan bilgisayarların daha ucuz hallisi olarak görülmeye başladı ve eğitimde ve eğlencede büyük bir kullanım alanı kazandı.

Haliyle bazı üreticiler de uzun süredir bakmadıkları tablet sektörüne geri dönme kararı verdi. Bu üreticilerden birisi de Xiaomi’ydi. En son 2018 yılında Mi Pad 4 serisini tanıtan şirket, 2021’de tablet serisini geri döndüreceğini açıklamıştı. Mi Pad 5 ismiyle yeniden canlandırılacak seri hakkında bugün bazı önemli bilgiler ortaya çıktı.

Xiaomi Mi Pad hakkında bugüne kadar öğrendiklerimiz:

K81C kod adıyla gözüken yeni Mi Pad 5 serisi, paylaşılan bazı bilgilere göre bağlantı konusunda iki farklı modele sahip olacak. Bağlantı, cihazda kullanılan işlemciye göre değişecek. Ayrıca iki modelin ekran boyutu da farklılık gösterecek. Küçük ekrana sahip olan model, MediaTek’in Dimensity 1200 işlemcisini taşıyacak.

Modellerden büyük ekranlı modeliyse serinin en özellikli modeli olacak. 10,95 inç ekranla geleceği söylenen cihaz, 2K çözünürlüğe ve 144 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Bunun yanı sıra modelin 8.000 mAh’lik bir bataryayla ve özel bir MIUI kullanıcı arayüzüyle geleceği de söylenenler arasında. Son olarak bir iddiaya göre tablet; Samsung, Apple ve Huawei gibi devlere karşı koyabilmek için stylus desteği de sunacak.

Xiaomi’nin yeni tabletini ne zaman tanıtacağı hakkında şu an için herhangi bir bilgi bulunmuyor. Benzer şekilde tabletin fiyatının ne olacağı da bilinmiyor. Xiaomi’nin genel olarak fiyat konusunda cömert olduğunu göz önüne alacak olursak, tabletin uygun bir fiyat etiketiyle gelmesini bekleyebiliriz.