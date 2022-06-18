Birkaç hafta önce tanıtılan ve geçtiğimiz günlerde ülkemizdeki satış fiyatı belli olan Xiaomi Mi Band 7’nin Hindistan Standartları Bürosu (BIS) sertifikasını aldığı ve Avrupa’daki satış fiyatlarının belli olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda Çin’de tanıtılan ve ülkemizde de satışa sunulan Xiaomi Mi Band 7, BIS sertifikası aldı ve kısa süre içinde Hindistan’da piyasaya sürülmesi bekleniyor. 1,62 inçlik bir AMOLED ekrana sahip Mi Band 7 için büyüklük ve sunduğu özellikler dışında Mi Band 6’nın tıpa tıp aynısı diyebiliriz.

100 farklı ekran tasarımına sahip olan Xiaomi Mi Band 7’nin Hindistan’da Xiaomi Band 7 ismiyle satışa sunulması bekleniyor. Koşudan yüzmeye, jimnastik eğitiminden aerobike kadar tam 120 farklı spora özel takip özelliğine sahip akıllı bileklik yalnızca 13,5 gram ağırlığında. Xiaomi Band 7’nin tek bir şarjla 14 güne kadar kullanım imkanı sunan pil ömrüne sahip olduğu da firmanın en büyük vaatleri arasında yer alıyor.

Avrupa’da 50 ila 60 euro arasında bir satış fiyatı olacak

Xiaomi Mi Band 7’nin NFC özelliğine sahip olmayan versiyonunun M2129B1 model numarasıyla BIS sertifikası aldığı ortaya çıktı. Sertifika listesi akıllı bileklikle ilgili hiçbir bilgiyi sunmuyor ancak cihazın kısa süre içerisinde Hindistan’da satışa sunulması bekleniyor. Mi Band 7’nin daha önce farklı sertifikalar aldığı ortaya çıkmıştı. Bu sertifikalardan sonra akıllı bilekliğin önümüzdeki haftalarda Avrupa pazarında satışa sunulması ve fiyatının ortalama 60 euro civarlarında olması bekleniyor. Avrupa'da yaklaşık 60 euro satış fiyatına sahip olacak Mi Band 7'nin Türkiye'deki satış fiyatı diğer Avrupa ülkelerine nazaran daha uygun ve 899 TL (anlık kurla 50 euro) olarak belirlendi.