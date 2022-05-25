Leica Kameralı İlk Xiaomi Telefonun Fotoğrafı Sızdırıldı

Xiaomi'nin Leica lensle desteklenecek ilk akıllı telefonu olması beklenen Xiaomi 12S ortaya çıktı. Çin'den gelen görüntüler, telefonun kamera kurulumunu ve Leica logosunu gözler önüne seriyor. Xiaomi'nin yeni amiral gemisi akıllı telefonunu temmuz ayında duyurması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, kamera lensi sektörünün en önemli isimlerinden Leica ile Huawei arasındaki bağların koptuğundan, şirketin artık Xiaomi ile çalışacağından bahsetmiştik. Bu gelişme, kamera incelemeleri konusunda en güvenilir otoritelerden biri kabul edilen DxOmark'a göre dünyanın en iyi kameralarının Xiaomi telefonlara gelebileceği anlamına geliyordu. Şimdiyse bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Xiaomi'nin Leica markalı lenslere sahip ilk telefonunun Xiaomi 12S olması bekleniyor. Bugün söz konusu telefonun ilk görüntüsü Çin'in sosyal medyası Weibo üzerinden paylaşıldı. Görüntünün kaynağı ve güvenilirliği bilinmiyor olsa da paylaşılan fotoğraf, Xiaomi'nin yaklaşmakta olan telefonunun kamera tasarımının nasıl olacağını gözler önüne sermiş durumda.

Sızıntıya göre Xiaomi'nin Leica lensli ilk telefonu işte böyle görünecek

Edinilen bilgilere göre Xiaomi, temmuz ayı içinde bir etkinlik gerçekleştirecek. Bu etkinlik kapsamında 12S ve 12S Pro olarak isimlendirilen modeller duyurulacak. Bu arada, her iki modelin de IMEI veritabanına eklendiğini belirtelim. Yukarıdaki fotoğrafta yer alan 2206123SC model kodu, veritabanına göre Xiaomi 12S ismiyle karşımıza çıkacak. Pro modelin bununla aynı olup olmayacağı henüz belli değil.

Xiaomi, 12S ailesi ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak sektör kaynaklarına göre bu akıllı telefon serisinde Qualcomm'un Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemciler kullanılacak. Bu da yaklaşmakta olan telefonların amiral gemisi klasmanında olacağı anlamına geliyor. Xiaomi'nin gerçekleştireceği lansmanla bu telefonlarda hangi özelliklerin bulunacağını hep birlikte görme imkanı yakalamış olacağız.