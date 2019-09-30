Xiaomi, Bu Yıl İçerisinde Yeni Bir 'Mi Mix' Modeli Tanıtmayacak

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin geçtiğimiz hafta tanıttığı yüzde 180 ekran kasa oranlı telefonu Mi Mix Alpha'nın yankıları devam ediyor. Xiaomi'nin sınırlı sayıda Mi Mix Alpha üretimi yapacağını söylemesinin ardından pek çok rapor ortaya çıktı ve bu raporlar, Mi Mix Alpha'nın özelliklerinin farklı bir telefonda bulunacağını ortaya koydu. Ancak Xiaomi, bu raporları yalanladı.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz günlerde akıllı telefon sektöründe devrim yaratan yeni modeli Mi Mix Alpha'yı tanıttı. Her yanı ekranla kaplı olan bu telefon modelinin 100 megapiksellik kamerası da büyük bir ilgi gördü. Ancak şirket yetkilileri, Mi Mix Alpha'nın sadece sınırlı sayıda üretileceğini açıkladı. Hal böyle olunca da ortaya pek çok rapor çıktı ve Xiaomi'nin Mi Mix Alpha modelinde bulunan özelliklerin, başka akıllı telefonlarda olacağını ortaya koydu.

Bu raporlar, Xiaomi'nin yeni telefonlarıyla ilgili çok ciddi iddialar içeriyordu. Öyle ki yazılıp çizilenlere göre Xiaomi'nin Mi Mix Alpha'daki kamera sensörünün kullanılacağı "Mi Mix 4" isimli bir telefon üzerinde çalışıyordu ve bu telefon, ekim ayı itibarıyla tüketicilerle buluşacaktı. Ancak şimdi Xiaomi, konuyla ilgili ortaya çıkan iddialara bir açıklık getirdi ve resmi bir açıklama yaptı. Xiaomi'nin açıklamaları, ortaya çıkan raporları yalanladı.

Konuyla ilgili açıklık getiren isim Xiaomi'nin Marka Tanıtım Müdürü Edward Bishop oldu. Bishop, Çin'in en büyük sosyal medya platformlarından olan Weibo üzerinden bir gönderi paylaşarak Mi Mix serisine ait yeni bir modelin bu yıl içerisinde gelmeyeceğini söyledi. Ayrıca Bishop, ekim ayında tanıtılacak olan telefon modelinin Mi CC serisine ait bir telefon olacağını ifade etti.

Yapılan açıklamalarla birlikte Xiaomi'nin bu yıl içerisinde yeni bir Mix serisi ürünü tanıtmayacağı netleşmiş oldu. Ayrıca bu açıklamalarla birlikte Xiaomi'nin bir ay içerisinde yeni bir telefonu da piyasaya süreceğini anlamış olduk. Bakalım şirketin önümüzdeki ay tanıtımını yapacağı telefon, tüketicilere hangi imkanları tanıyacak?