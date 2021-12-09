Veri saklamak ve farklı işletim sistemleri arasında veri transfer etmek için kullanılan metin işaretleme dili XML ile hazırlanmış dökümanlar .xml formatına sahip dosyalarda saklanır. Peki bu dosyalar nasıl açılır? XML nedir, ne işe yarar, XML dosyası nasıl açılır gibi merak edilen sorulara gelin yakından bakalım.

Bir programcı ya da uygulama geliştirici olmasanız bile XML metin işaretleme dilini duymuş ya da bir XML dosyası görmüşsünüzdür. Mutlaka görmüş olmanızın nedeni bu dil ile oluşturulmuş dökümanların neredeyse her yerde kullanılıyor olmasıdır. XML dili ile oluşuturulmuş dökümanlar hem insanlar hem de pek çok işletim sistemi tarafından kolayca okunabilir.

Peki, XML dosyaları nasıl açılır? XML dosyalarını açmak için bilgisayarınızın işletim sisteminde dahili olarak kullanabileceğiniz uygulamalar vardır. Bunun yerine farklı cihazlardan internete bağlanarak bu tür dosyaları online olarak açmanızı sağlayacak internet sitelerinden birini kullanmanız da mümkün. Gelin XML nedir, ne işe yarar, XML dosyası nasıl açılır gibi merak edilen soruları biraz daha yakından inceleyelim.

XML nedir?

XML, bir metin işaretleme dilidir. Programlama dillerine benzer ancak yalnızca belirli işlevlere sahiptir. Hem insanlar hem de işletim sistemleri tarafından okunabilen XML dili ile hazırlanmış dökümanların temel amacı veri saklamak ve veri transferi yapmaktır. Bu nedenle neredeyse tüm cihaz ve işletim sistemleri tarafından okunabilir.

XML standardı W3C tarafından tanımlanmıştır ve SGML’nin basitleştirilmiş bir alt kümesi olarak kabul edilir. Bu dil için bir ara formattır demek de yanlış olmaz. XML metin işaretleme dili kullanılarak hazırlanan dökümanlar XML dosyası olarak adlandırılır ve .xml formatına sahiptir.

XML ne işe yarar?

XML metin işaretleme dilinin temel amacının veri saklamak ve veri transferi yapmak olduğunu söylemiştik. Bu işlevi nedeniyle bugün kullandığımız pek çok farklı yazılım, diğer yazılımlarla veri transferi yapmak için XML dosyalarını kullanır. XML, rastgele veri erişimine izin vermediği için veritabanı olarak kullanılmaz ama bazı uygulamalarda ana format olarak kullanıldığı da olmuştur.

Microsoft tarafından geliştirilmiş olan .NET isimli uygulama geliştirme platformundaki DataSet nesneleri XML metin işaretleme dili ile hazırlanmıştır. Pek çok office uygulamasının alt yapısını da XML oluşturmaktadır. Bu dilde içerik, yapı ve şekil ayrı ayrı ele alınabildiği için içerik yönetim sistemlerinde en sık kullanılan formattır.

XML dosyası nasıl açılır?

Adım #1: Açmak istediğiniz XML dosyası üzerinde sağa tıklayın.

Açmak istediğiniz XML dosyası üzerinde sağa tıklayın. Adım #2: Birlikte Aç seçeneğini genişletin.

Birlikte Aç seçeneğini genişletin. Adım #3: Not Defteri uygulamasını seçin. MacOS için TextEdit uygulamasını seçin.

Not Defteri uygulamasını seçin. Adım #4: XML dosyası, dosya boyutuna bağlı olarak değişen bir süre sonunda açılacak.

XML dosyası, dosya boyutuna bağlı olarak değişen bir süre sonunda açılacak. Adım #5: Dosyaları hep bu uygulama üzerinden açmak istiyorsanız varsayılan olarak kaydedebilirsiniz.

Dosyaları hep bu uygulama üzerinden açmak istiyorsanız varsayılan olarak kaydedebilirsiniz. Adım #6: İşlem tamam.

Windows ya da MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarınızda XML dosyası açmak için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterli. Not Defteri Windows, TextEdit ise MacOS işletim sisteminde yüklü olarak gelen uygulamalardır. Bu sayede herhangi bir üçüncü taraf yazılım kullanmadan rahatlıkla XML dosyalarını açabilir ve dilerseniz düzenleyebilirsiniz.

İnternet üzerinden XML dosyası nasıl açılır?

Adım #1: Buradan GROUPDOCS internet sitesini açın.

Buradan GROUPDOCS internet sitesini açın. Adım #2: Sayfanın ortasında bulunan yükleme butonuna tıklayın.

Sayfanın ortasında bulunan yükleme butonuna tıklayın. Adım #3: Açmak istediğiniz XML dosyasını seçin.

Açmak istediğiniz XML dosyasını seçin. Adım #4: Dosya boyutuna bağlı olarak değişen bir süre sonunda dosyanız açılacak.

Dosya boyutuna bağlı olarak değişen bir süre sonunda dosyanız açılacak. Adım #5: İşlem tamam.

Windows ve MacOS işletim sisteminde yüklü olan uygulamalardan birini kullanmak istemiyorsanız GROUPDOCS internet sitesi üzerinden online olarak XML dosyanızı açabilirsiniz. Uygulamaya internet üzerinden erişebildiğiniz için pek çok farklı cihazda XML dosyası açabilirsiniz.

GROUPDOCS internet sitesi üzerinden XML dosyanızı açtıktan sonra dosyayı PDF olarak kaydedebilir, yazdırabilir, ZIP formatında ya da PNG formatında bir resim olarak indirebilirsiniz. Ancak dosya üzerinde herhangi bir düzenleme yapmanız söz konusu değildir.

Yazılım dünyasının kalbi olan XML nedir, ne işe yarar, XML dosyası nasıl açılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve bu metin işaretleme dili hakkında bilmeniz gereken bazı detaylardan bahsettik.