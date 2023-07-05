Liseye geçmeye hazırlanan öğrenciler artık seçim dönemindeyken yabancı okullar, karşılayabilen velilerin ana tercihi oldu. Nedeni, ne yazık ki pek çok sorunumuzun özeti niteliğinde...

Bir milyonu aşkın öğrenci eğitim hayatlarının yeni ve en kritik adımlarından birisi olan liselere geçmeye hazırlanıyor. Ebeveynlerin çocukları için tercih ettikleri okulların başında ise yabancı okullar yer almaya başladı.

Cumhuriyet tarafından paylaşılan habere göre okulların ön kayıtlarının ilk gününde, yabancı okullara yapılan başvuru kontenjanların 6-7 kat üzerinde oldu. Üstelik bu oran, yabancı okul ücretlerinin 500 bin TL’ye ulaştığı günlerde gerçekleşti.

Veliler, neden yabancı okulları istiyor?

Cumhuriyet’e konuşan Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği yönetim kurulu üyesi Aslıhan Özenç, yabancı liselere olan talep artışının ardındaki nedenleri paylaştı. Velilerden alınan bilgiler ışığında sayılan nedenler şu şekildeydi:

Eğitim kalitesine olan inancın azalması.

Öğrenci konforu ve kampüs yatırımını, kalite ve öğretmen yatırımının önünde gören özel okulların tercih edilmemesi, yerine daha köklü yabancı liselere yönelim olması.

Yabancı okulların ana dillerinde ücretsiz eğitim vermesi.

Bu okulların kendi ülkelerinde düşük harç ücretleri ile eğitim olanağı sunulabilmesi.

En önemlisi, okullarda çocukların ikinci bir yabancı dil öğrenmesi, yurtdışında okuma imkânının artması ve dünya vatandaşı olarak yetişebilmesi.

Devlet ve yerli özel eğitim kurumlarındaki sorunlar da paylaşıldı:

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, eğitimde neden yabancı okullara yönelim olduğunu, mevcut sistemdeki sorunları aktararak açıkladı: