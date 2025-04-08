Yandex Haritalar'ın Türkiye'nin Trafiğini Önemli Ölçüde Etkileyecek Özelliği Kullanıma Sunuldu

Yandex Haritalar'ın yeni özelliği ile birlikte kamyon kullanan şoförler için en doğru ve uygun rotalar görüntülenebilecek.

Yandex Haritalar, Türkiye’de kamyon sürücülerine yönelik yepyeni bir özelliğini kullanıma sundu.

Artık kamyonlar için özel olarak hazırlanmış navigasyon sistemiyle; rotalar aracın ağırlığı, aks yükü, boyutları, taşıma kapasitesi, römork durumu ve emisyon sınıfı gibi birçok teknik detaya göre otomatik olarak planlanabilecek.

Kamyon şoförleri kişiselleştirilebilir navigasyon kullanabilecek

Bu sayede sürücüler; alçak köprüler, dar yollar veya kamyon girişine yasak bölgeler gibi olası engellerden kaçınarak çok daha güvenli ve yasalara uygun rotalarda ilerleyebilecek. Sistem düzenli olarak bu tür engelleri önceden işaretleyecek ve sürücüleri bilgilendirecek.

Yandex’in sunduğu bu özellik sayesinde trafik cezası riski de en aza indirilmiş olacak. Kullanıcılar navigasyon ayarlarını 3,5 ton altı, 3,5 ila 12 ton arası ve 12 ton üzeri gibi farklı kamyon kategorilerine göre özelleştirebilecek.

Yeni özellik İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya başta olmak üzere Türkiye genelindeki 10’dan fazla büyükşehirde hem şehir içi hem de şehirler arası güzergâhlarda kullanılabilir durumda.

Peki sizin favori navigasyon uygulamanız hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.