Google Gmail Yerine Yandex Mail Kullanmak İçin 7 Neden

Arama motoru denildiğinde akla gelen ilk isim şüphesiz Google. 1998 yılında kurulduktan sonra internet aleminde devrim başlatan şirket, o zamanki rakiplerini eze eze geçti. Lakin bunun tek istisnası Rusya oldu. Zira o zamanlarda Yandex çoktan Rusya’da varsayılan arama motoru olarak kullanılıyordu

Arama motoru denildiğinde akla gelen ilk isim şüphesiz Google. 1998 yılında kurulduktan sonra internet aleminde devrim başlatan şirket, o zamanki rakiplerini eze eze geçti. Lakin bunun tek istisnası Rusya oldu. Zira o zamanlarda Yandex çoktan Rusya’da varsayılan arama motoru olarak kullanılıyordu.

Her ne kadar Google, 2004 yılında resmi olarak Rusya’ya gelse de, Yandex’e karşı kesinlikle üstünlük sağlayamadı. Çünkü Yandex çoktan Rusya’yı kontorlü altına almıştı.

Eylül 2011’de de ofisini açarak resmi olarak ülkemize giriş yapan Yandex, şu anda dünya genelinde 56 milyondan fazla kullanıcıya sahip. En büyük rakibi Google’ı hem mail hem arama motoru hem de diğer servislerinde zorlayan ve hatta bazı bölgelerde önüne geçen Yandex, özellikle bazı futbol kulüplerimize sponsor olmasıyla da biz Türk kullanıcılarının gönlünü kazanmış durumda.

Ayrıca Yandex GPS ve Yandex Haritalar servisleriyle de ülkemiz sokaklarını rakiplerine göre daha iyi yansıtan şirket, bu alanda da çeşitli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Yandex de tıpkı rakibi Google gibi mail servisini ücretsiz sunuyor. Peki tüm kişisel kullanımları destekleyen Yandex Mail nasıl açılır? Bunun için ilk önce buradan Yandex Mail açmanıza olanak sağlayacak bağlantıya gitmelisiniz.

1. Gmail'de bir sınırlama varken Yandex Mail'de mail depolama sınırı bulunmuyor:

Google ve servislerini her yerde ezmeye çalışan Yandex’in ‘onlar ne veriyorsa ben daha fazla veriyorum’ politikası en çok da biz kullanıcılara yarıyor. Yandex Mail’i öne çıkaran bir diğer özellik olan mail depolama alanı, Rus şirketi rakibi Google’ın önüne geçiriyor. Google, hesabınızı açtığınızda bütün servislerle paylaştırılacak şekilde 15 GB depolama alanı verirken, Yandex Mail kullanıcılarına sınırsız alan sağlıyor.

Yandex Mail hesabınızı ilk açtığınızda 8 GB depolama alanına sahip olurken, bu alanı doldurduğunuzda sınırsız olarak güncelleniyor. Bu sayede şirket, kullanıcılarını Yandex Disk servisini kullanmaları için de teşvik etmiş oluyor.

2. Google Drive’ın en büyük rakiplerinden olan Yandex Disk:

Google’ın en kullanışlı servislerinden birisi olan Google Drive, birçok konuda kullanıcıların işine yarıyor. Lakin Google maalesef en büyük rakibi Yandex kadar cömert değil. Tüm servislerinde ortak kullanılan 15 GB depolama alanı veren Google’a karşı Yandex, Yandex Arşiv servisinde ekstra 10 GB depolama alanı veriyor.

Yani Google’ın verdiği 15 GB’lık alanı her servisin ortak alanı iken Yandex sadece Yandex Disk üzerinde kullanılacak 10 GB alan veriyor. Matematiksel olarak bakıldığında da Yandex Disk rakibi Google Drive’a karşı çok daha avantajlı gözüküyor.

Milyarlarca dolarlık sunucu altyapısı ile de oldukça hızlı indirme sunan Yandex Disk, sahip olduğu gizlilik ve kullanıcı sözleşmelerindeki esnekliklerle de Google Drive’ın önüne geçiyor. Ayrıca Rus arama motoru yaptığı mobil güncellemeler ile kullanıcılarına fotoğraf ve videolarını depolamak için 32 GB alan hediye ediyor. Tek yapmanız gereken Yandex Disk mobil uygulamasını indirerek telefonunuzun galerisini senkronize etmek.

3. Yandex mail hesabınız ile erişeceğiniz Toloka uygulaması ile para kazanabilirsiniz:

Yandex’in servisleri say say bitmiyor. Birçok alanda en büyük rakibi Google’ın önüne geçmek isteyen Yandex, bir de kullanıcılarına para kazanma imkanı sağlıyor. Yandex Toloka adı verilen bu servis ile kullanıcılar, Yandex’in arama sonuçlarına olumsuz etki eden öğeleri eleyerek şirkete yardım ediyorlar.

Kullanıcılarının bu yardımlarını geri çevirmek istemeyen Yandex de ciddi paralar ödüyor. Google’ın Google Ödüllü Anketler uygulamasındaki kazançları sadece Google Play Store’da harcama imkanına nazaran ödemeyi nakit olarak yaptığı için Yandex Toloka daha çok tercih ediliyor.

4. Yandex Navigasyon ile internetsiz yol bulabilir, mail adresiniz ile rotalar oluşturabilirsiniz:

Yandex Navigasyon uygulamasının belki de en büyük özelliklerinden birisi de çevrimdışı da çalışıyor olması. Yandex Disk ve Yandex Haritalar ile desteklenen şirketin Navi adlı yapay zekası sayesinde yolda giderken internetiniz kesilse bile bu Yandex Navigasyon’una yansımıyor.

Telefonunuza depoladığınız Yandex Haritalar verilerini kullanan Navi, internetinizin kesilmesi durumunda depolanan verilerle size en uygun rotayı oluşturabiliyor. Özellikle mobil servislerin çekmediği uzak memleketlerde çevrimdışı Yandex GPS özelliği ile hayat kurtaran Yandex Navi, kullanıcıların tercih sebebi oluyor.

5. Yandex Mail ile isminize özel mail alabilirsiniz:

Her zaman internet kullanıcılarının aklına takılmıştır isim ve soyisim ile mail nasıl alabilirim diye. Normalde bu işlem oldukça basit. ODTÜ’nün sağladığı nic.tr sitesinden adınızsoyadınız.com.tr alanadı (domain) alarak bunu sağlayabilirsiniz. Lakin aldığınız alanadına özel mail alabilmek için ücretli hosting hizmeti de almalısınız. Yandex Mail bu ücretli hizmeti size tamamen ücretsiz sunuyor.

Bu servisinde de en büyük rakibi Google Gmail’e göre çok daha kolay kullanım sunan Yandex, yine bu servisinde de sağladığı sınırsız mail alanı ile gönülleri fethediyor. Peki Yandex Mail Ayarları nasıl yapılır?

İlk olarak buraya tıklayarak alanadınızı Yandex’e tanıtmanız gerekiyor. Ardından Yandex tarafından size verilen özel DNS adreslerini alanadınızı aldığınız firmadan ayarlamanız gerekiyor. Hepsi bu kadar. Artık Yandex Mail tarafından sağlanan bu hizmetten de faydalanmaya başlıyorsunuz.

6. Yandex Mail İmza Ekleme özelliği ile sanal imza oluşturabilirsiniz:

İsim soyisim ile mail açabiliriz de altına imzamızı atamaz mıyız? Yandex ücretsiz sunduğu özelliği sayesinde tabii ki atabiliriz. Her serviste rakibinin önüne geçmek isteyen Rus devi arama motoru, imza ekleme konusunda da birçok şeyden feragat ederek kullanıcı dostu olduğunu gösteriyor.

Mail’e eklenecek imzalarda şeffaf davranan Yandex, kullanıcılarına imza olarak Instagram ve Twitter gibi sosyal medya hesapları da eklenmesine izin veriyor. Minik simge olarak eklenilen sosyal medya hesapları, imzalara hem şık hem de özen katıyor.

7. Yandex Görseller vs Google Görseller

İki arama motoru devin birbirlerine karşı kılıçları çektiği bir diğer özellikleri internette görsel arama özellikleri. Bildiğiniz gibi iki arama motorunda da bir görseli yükleyerek internette arayabiliyor ve o görsel hakkındaki verilere hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Her ne kadar Google Görsel daha önde gibi gözükse de aksine Yandex Görsel özellikleri sayesinde bu servisiyle de rakibinden bir adım öne geçiyor.

Kullanıcılarının aradığı görselin paylaşıldığı siteleri anında bulan Yandex Görsel, ayrıca aratılan görsellerin farklı boyutlarını da sorgulayarak kullanıcılarına kolaylık sağlıyor. Yani 1920 x 1080 piksel aratılan görselin 1280 x 720 piksel çözünürlükteki sorgusu da yapılarak daha sağlıklı sonuçlar elde ediliyor.

Yandex mail hesabı almayı mantıklı kılan diğer nedenler:

Tıpkı Google gibi siz de tek Yandex Mail hesabı ile şirketin toplamda 20’den fazla servisinden faydalanabilirsiniz. Üstte bahsettiğimiz servislerin yanısıra popüler olan diğer servisler olan Yandex Video, Bilet, Hava Durumu, Çeviri, Webmaster gibi servislerden de kolayca ve hızlıca faydalanabiliyorsunuz. Google'a alternatif arayanlar için Yandex mail ve ona bağlı hizmetler oldukça mantıklı görünüyor.