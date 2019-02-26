Yapay Zeka Destekli Geleceğin Diş Fırçası: Genius-X

Oral B tarafından üretilen yapay zeka destekli Genius-X, akıllı telefon desteği ile diş fırçalama alışkanlıklarını değiştirmek ve geliştirmek için geliyor.

Teknolojinin son derece hızlı bir ivmeyle geliştiği şu günlerde, günlük hayatı kolaylaştırmaya yönelik pratik cihazların ardı arkası kesilmiyor. Dünyaca ünlü firma Oral B, yeni geliştirdiği teknoloji ile şu sıralar oldukça aşina olduğumuz “akıllı” sözcüğünü diş fırçaları için geliştirmeye devam ediyor.

Yapay zeka özellikleri taşıyan diş fırçası, kullanıcısının diş fırçalama alışkanlıklarını öğrenerek ağız sağlığı için en uygun metodları gerçekleştiriyor. Üstelik USB bağlantısı ile kolayca şarj edilebilen akıllı telefon destekli bu cihaz, ağız bakımına önem gösteren kullanıcıların her daim yanında taşıyabileceği bir pratiklik sunuyor.

Binlerce kişinin diş fırçalama alışkanlıklarını bir havuz haline getirerek en sağlıklı yöntemleri sizin bireysel alışkanlıklarınla birleştiren GENİUS-X, adeta bir “Diş Fırçalama Koçu”.

Oral B Küresel Marka Editörü Direktörü Stephen Squiere, “geleceğin ağız bakım cihazı” ismini yakıştırdığı GENİUS-X hakkında bir hayli iddiali. Squiere’e göre söz konusu diş fırçası; evde kolayca sağlık taraması yapmanıza olanak veren, ağız ve diş sağlığı konusunda kusursuz bir rehber.