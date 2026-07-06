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Yapay Zekâ Destekli 4 Yeni Nokia Tuşlu Telefon Tanıtıldı: Nostaljik Tasarım, Son Teknolojiyle Birleşiyor!

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HMD, dört yeni tuşlu telefon tanıttı. Bu telefonları ilginç yapan şey, yapay zekâ desteğiyle gelmeleri.

Yapay Zekâ Destekli 4 Yeni Nokia Tuşlu Telefon Tanıtıldı: Nostaljik Tasarım, Son Teknolojiyle Birleşiyor!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tuşlu telefonların devri tamamen bitmiş olsa da bu kategoriden vazgeçmeyen firmalar da hâlen var. HMD de bunlardan biri. Nokia telefonlar çıkarmasıyla bilinen teknoloji devi, şimdi de 4 yeni tuşlu telefon tanıttı. Bu tuşlu telefonlar, nostaljik tasarımı son nesil teknolojilerle bir araya getiriyor.

HMD; Nokia 200 4G, 210 4G, 215 4G 2nd Edition ve 235 4G 2nd Edition adını taşıyan dört yeni modelini duyurdu. Bu cihazların en dikkat çekici ortak noktası, yön tuş takımının tam ortasına yerleştirilmiş olan özel bir yapay zekâ tuşuna sahip olmaları. Yani yapay zekâ destekli tuşlu telefonlar.

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Yapay Zekâ Destekli 4 Yeni Nokia Tuşlu Telefon Tanıtıldı: Nostaljik Tasarım, Son Teknolojiyle Birleşiyor!
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Yapay zekâ destekli Nokia tuşlu telefonlar neler sunuyor?

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Cihazların yapay zekâ özellikleri gücünü Sikey AI ismi verilen bir yapay zekâ altyapısından alıyor. Kullanıcılar bu özel buton sayesinde yapay zekâya temel sorular sorabiliyor ve cihaz işlevlerini yalnızca seslerini kullanarak kontrol edebiliyorlar. HMD'nin teknik özellik sayfalarında paylaşılan bilgilere göre bu asistan, ilk 180 gün boyunca tamamen ücretsiz olarak deneyimlenebilecek. Ancak bu süre dolduktan sonra asistanı kullanmaya devam etmek için ücretli bir abonelik satın alınması gerekecek.

Yeni duyurulan dört model de kutudan S30+ işletim sistemiyle çıkıyor ve güçlerini 1.450 mAh kapasiteli bataryalardan alıyor. Ekran tarafına baktığımızda ise modeller arasında bazı ufak ayrışmalar göze çarpıyor. Nokia 210 4G ve Nokia 215 4G modellerinde 2.4 inç büyüklüğünde QVGA çözünürlüklü bir ekran var. Öte yandan, serinin diğer üyeleri olan 215 ve 235 modelleri ise aynı çözünürlüğü koruyarak 2.8 inç büyüklüğünde IPS panel ile birlikte geliyor.

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Dört modelin tamamı entegre VGA kameraları aracılığıyla "Xpress chat" video görüşme yeteneklerine sahip. Bu sayede kullanıcılar tuşlu telefon üzerinden temel seviyede görüntülü iletişim kurma imkanına sahip oluyorlar. Kamera donanımı tarafında modeller arasında temel farklar mevcut. Nokia 210 4G ve Nokia 235 4G modellerinin arka tarafında birer kamera yer alıyor. Bu iki model arasından Nokia 235 4G 2nd Edition, arkasında yer alan 2 MP çözünürlüğündeki kamerasıyla bir adım öne çıkmayı başarıyor. Firma, henüz fiyatları açıklamadı.

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