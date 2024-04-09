Kart oyunu Champions of the Otherworldly Magic, X hesabından yaptığı açıklamada yapay zekâ ile görseller oluşturan çalışanını övdü. Firma, daha iyisini yapabilecek olanlara da kapısını açtı.

Üretken yapay zekâlar ortaya çıktığından bu yana tartışılan konulardan biri "yapay zekânın ne kadar sanatçı" olduğu ve yapay zekâ ile içerik üretenlerin de sanatçı sayılıp sayılamayacağı idi. Yeni bir gelişme bu tartışmaları tekrar alevlendirecek gibi gözüküyor. Champions of the Otherworldly Magic'in resmî Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yapay zekâ sanatçımıza tam olarak 10 saatlik iş için 15 bin dolar ödüyoruz." ifadesi kullanıldı. Üstelik firmaya göre bu meblağ gayet kabul edilebilir bir meblağ.

Görselleri kimin oluşturduğu bilinmiyor

Firma, verdiği kararın arkasında dururken, yapay zekâ ile görseller oluşturan kişinin "herhangi bir geleneksel ekipten çok daha kısa sürede yüzlerce harika eser" oluşturduğunu ifade etti. Görsellerin tamamen yapay zekâ ile üretilmiş olmalarına rağmen fazladan parmaklar, jenerik tasarımlar ya da hatalar içermediğine dikkat çeken firma, evrimlerin tutarlı, sanat tarzlarının benzer olduğunu ifade etti.

Oyunun kurucularından ve CEO'su olan Miles Malec, birlikte çalıştıkları kişinin 15 yıldır dijital sanatla uğraştığını ve bu kişinin bir sosyal medya hesabı olmadığını söyledi. Altı ay boyunca her ay 1000'den fazla görsel oluşturan sanatçının 6 ay boyunca her ay 15 bin dolar ödeme aldığını ifade etti. Malec, geleneksel bir takımın aynı sonuçlara daha uzun sürede ve daha çok kaynak harcayarak ulaşacağına inanıyor.

Firma, X üzerinden yaptığı paylaşımda benzer tasarımlar yapabilecek kişilerin de asistan olarak işe alınabileceğini ifade etti.