Yapay zekâ gelişimi hızla devam ederken farklı sektörler de bu teknolojiyi kullanıcı deneyimine yönelik faydaya çevirmek için çalışıyor. Seyahat siteleri ve uygulamaları da bunlar arasında yer alıyor.

Yapay zekânın gelişiminin 2024 yılında iyiden iyiye artması ile birlikte seyahat alanında da yeni teknolojilere tanıklık ediyoruz.

Ülkemizde ve dünyada birçok seyahat sitesi yapay zekâyı kullanarak seyahat alanında kullanıcı deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. İşte bazı önde gelen siteler ve geliştirdikleri teknolojiler.

KAYAK

Kayak, AI destekli arama motorunu geliştirerek herhangi bir yerden yükleyeceğiniz bir uçuş fiyat görselini tarayarak size daha iyi alternatifler sunacak PriceCheck isimli bir servisini tanıttı. Ayrıca yine kullanıcılarının geçmiş seyahat alışkanlıklarını yapay zekâ ile analiz edip seyahatler için en uygun zamanı tespit eden bir araç daha geliştirdi.

Airbnb

Airbnb yapay zekâ destekli kişiselleştirilmiş arama sunmasının yanı sıra kullanıcı tercihlerini ön planda tutarak en uygun konaklama seçeneklerini sunmaya çalışıyor. Yeni geliştirdiği AI destekli Categories özelliği ile kullanıcılara sıradan kategorilerin dışında çok daha geniş seçenek yelpazesi sunmayı amaçlıyor.

ENUYGUN

Türkiye’de uçak bileti dendiğinde akla ilk gelen platformlardan olan Enuygun.com yapay zekâ destekli ''Fırsat uçuşları'' servisi ile yurt içi ve yurt dışı rotaları tarayarak ortalama fiyatın çok altında olan fırsat olarak tabir edilebilecek fiyattaki uçuşları tespit eden bir hizmet geliştirdi. Enuygun.com anasayfa ve uçak bileti sayfalarında bu fırsat uçuşlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Sürekli güncellendiği için sık sık girip çok uygun fiyatlı uçuşlar bulmanız mümkün.

Priceline

Priceline tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli seyahat asistanı “Penny” kullanıcıların otel rezervasyonu ve uçak bileti işlemleri gibi bir çok ihtiyacında kişiselleştirilmiş önerilerde bulunan bir asistanlık hizmeti sunuyor. Penny, ayrıca seyahat planlarını değiştirmenize, iade ve geri ödemelerin kontrollerine kadar bir çok konuda desteğe sahip.

Hopper

Veri analizi üzerinde en gelişmiş fiyat tahmin platformlarından birisi olan Hopper yakın zamanda Price Freeze özelliğini tanıttı. Bu özellik sayesinde fiyatı dondurarak belli bir süre sonra ödeme yapma şansına sahip oluyorsunuz. Bu da fiyatlar acaba artacak mı gibi düşünceleri ortadan kaldırarak rezervasyon yapmanızı sağlıyor.

Booking.com

Dünyaca ünlü otel rezervasyon sitesi Booking “Gizli Fırsatlar” adı altında yapay zekâ ile destekli bir şekilde kullanıcılarının geçmiş arama ve tercihlerine göre fırsat ve indirimler sunuyor. Ayrıca Booking mobil uygulamasını da yapay zekâ ile güçlendirerek gerçek zamanlı güncelleme ve anında rezervasyon onayı gibi yeni özellikler de ekledi.