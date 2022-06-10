Bilim insanları, AlphaFold2 ismi verilen bir yapay zekânın ishale neden olan Rota virüsünün VP8* spike proteinin üç boyutlu yapısını tahmin edebildiğini açıkladı. Ayrıca bu sayede hastalığa karşı yeni tedavilerin geliştirilebileceği de aktarıldı.

Gelecekte yaygınlaşması beklenen yapay zekâ teknolojileri hakkında her geçen gün yeni haberler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, bir yapay zekâ sisteminin kendi dilini oluşturmuş olabileceğini sizlerle paylaşmıştık. Buna ek olarak bu konudaki son zamanlarda yaşanan gelişmelere de bir içeriğimizde yer vermiştik.

Spordan tıpa kadar birçok alanda kullanılan bu teknolojiler ile ilgili şimdi de oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Bilim insanları, yapay zekânın ishal salgınlarına neden olan bir virüs konusunda kullanılabileceğini ifade etti.

Yapay zekâ, Rota virüse ait spike proteininin 3D yapısını tahmin etti

Öncelikle Rota virüsünden biraz bahsedelim. İnsanlarda gastroenterite neden olabilen bu virüs, genellikle çocukları etkiliyor ve ishale sebep olabiliyor. Bu virüs; A, B ve C olmak üzere üç gruba ayrılıyor. A ve C grupları genellikle çocukları etkilerken B grubu ise VP8* ismi verilen ve bağırsakların enfekte olmasına aracılık eden spike proteini sebebiyle yetişkinlerde ileri derecede ishale neden olabiliyor. Bilim insanları da hakkında az şey bilinen B grubundaki VP8* proteinin yapısının yapay zekâ ile belirlenebileceğini söylüyor.

Konu hakkında yayımlanan araştırma, AlphaFold2 isimli bir yapay zekânın VP8* proteinin 3 boyutlu yapısını tahmin etmede kullanılabileceğini gösterdi. Uzmanlar, ilk olarak virüsün 3 boyutlu yapısını X-ray kristalografi ismi verilen bir yöntem ile belirlemeye çalıştı; ancak bu deneme başarısız oldu. Bunun ardından da yapay zekâ tabanlı bir hesaplama programı olan AlphaFold2’i kullanılmaya başlandı. Uzmanlar, AlphaFold2’nin başarılı olduğunu ve tahminlerinin proteinin gerçek yapısıyla uyuştuğunu gözlemledi.

Araştırmanın yazarlarından olan Dr. Liya Hu da açıklamalarında, “AlphaFold2, proteinin 3 boyutlu yapısını genetik dizilerine göre tahmin ediyor” ifadelerini kullandı. Açıklamalara göre araştırmacılar, şu anda B grubundaki VP8* proteinin hücreleri nasıl enfekte ettiğini araştırıyor. Bununla birlikte oldukça yaygın olan hastalığa karşı yeni tedavilerin yapay zekâ tarafından yapılan tahminler sayesinde geliştirilebileceği ifade ediliyor.