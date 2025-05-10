Yapay Zekâ ile Sunum Hazırlayabileceğiniz Uygulamalar

Yapay zekâ sayesinde sunum hazırlamak da hiç olmadığı kadar kolay hâle geldi. En iyi yapay zekâ sunum hazırlama uygulamalarını sizler için listeledik.

Gerek okulda gerek iş yerlerinde kullanmamız gereken sunumları hazırlamak, yapay zekânın gelişimiyle eskiye kıyasla çok daha kolay hâle geldi.

Normal şartlarda sunum hazırlamak hem vakit alıyor hem de başlık, tasarım gibi detaylar oldukça uğraştırabiliyor. İstediğiniz içeriği yazıp geri kalanını yapay zekânın halledeceği, yapay zekâ ile en iyi sunum hazırlayabileceğiniz uygulamaları sizler için listeledik.

En iyi yapay zekâ sunum hazırlama araçları

Microsoft 365’e entegre edilen Copilot eklentisi; metin özetleme, görsel önerileri ve otomatik düzenleme özellikleriyle slayt hazırlama sürecini baştan sona kolaylaştırıyor.

Mevcut temalarınızı akıllı şekilde güncelleyebilmesinin yanı sıra, içerik tutarlılığı konusunda uyarılar da yapan bu araç; dakikalar içinde profesyonel sunumlar oluşturmanıza olanak tanıyor.

Ücretli mi?: Evet. Microsoft 365 aboneliği gerektirir.

Kullanıcıların yalnızca istedikleri içeriği girmesiyle birlikte geri kalan tüm tasarım kararlarını otomatikleştiren bu asistan, şablonlar arasında geçiş yaptığınızda renk paletleri, font büyüklükleri ve görselleri de anlık olarak optimize edip düzenleyebiliyor.

Böylece herhangi bir tasarım bilgisine dahi ihtiyacınız olmadan etkileyici sunumlar hazırlayabiliyorsunuz.

Ücretli mi?: Freemium. Temel özellikler ücretsiz. Gelişmiş şablon ve araçlar için ücretli plan var.

Canva’nın entegre yapay zekâ aracı; metinden otomatik slayt oluşturma, görsel arama ve düzenleme ve hatta animasyon ekleme gibi adımları tek bir arayüzde topluyor.

Binlerce ücretsiz şablon arasından seçim yaparak, kendi marka renklerinizi ve fontlarınızı hızla uygulayabiliyorsunuz.

Ücretli mi?: Freemium. Pek çok özellik ücretsiz. Marka kitleri, premium şablon ve yapay zekâ ile gelişmiş düzenleme için Pro abonelik gerekli.

Gamma sade bir metin prompt’u ile başlatabileceğiniz süreçte hem kapsamlı içerik önerileri hem de zengin görsel temalar sunuyor. Aynı zamanda alanında en hızlı sonuç veren araçlardan biri konumunda.

Sunum taslağınızı dakikalar içinde yaratan Gamma, gerektiğinde başlık tonu ve slayt sayısını ayarlamanıza da olanak tanıyor.

Ücretli mi?: Freemium. Sınırlı ücretsiz seçeneğe sahip. Daha fazla sunum, özel domain ve ekstra araçlar için Pro plan var.

OpenAI tabanlı bu platform, sadece slayt değil; hikâye anlatımı odaklı interaktif sunumlar hazırlamanız için de öneri ve seçenekler sunuyor.

Tome üzerinden metin, görüntü, video ve grafik akışını tek bir yapay zekâ asistanıyla yönetebilir, iş birliği özelliği sayesinde ekip arkadaşlarınızla gerçek zamanlı olarak projeler üzerinde çalışabilirsiniz.

Ücretli mi?: Freemium. Temel kullanım ücretsiz. Daha fazla doküman, özel tasarım seçenekleri ve ekip yönetimi için ücretli plan mevcut.

Yatırımcı sunumlarından eğitim materyallerine kadar pek çok alanda kullanılan Slidebean, içerik hiyerarşisini yapay zekâyla belirliyor ve şablonları buna göre otomatik olarak güncelliyor.

Slidebean'da tek yapmanız gereken istediğiniz girmek. Araç size çok kısa sürede detaylı bir tasarım süreci paneli gösteriyor ve buradan sunumunuzu takip edebiliyorsunuz.

Ücretli mi?: Evet. Ücretsiz deneme mevcut ancak düzenli kullanım için abonelik gerekiyor.

PDF veya fikrinizi yazarak kolayca sunum oluşturabileceğiniz Decktopus, sürükle-bırak editörü ve hazır kurumsal şablonlarıyla oldukça popüler bir araç.

Ayrıca yapay zekâ destekli “Sahne Performans Koçu” ile provanızı dinamik tüyolarla güçlendirebilir, Q&A oturumları için özel sorular da üretebilirsiniz.

Ücretli mi?: Freemium. Ücretsiz sürümde temel özellikler bulunuyor. PDF indirme, gelişmiş şablonlar ve koçluk araçları için Pro plan mevcut.

Veri odaklı rapor ve analiz sunumları hazırlayan Piktochart, grafik ve tablo önerilerini otomatik olarak sunumlarınıza entegre ediyor.

Piktochart, karmaşık istatistikleri bile görsel hikâyeye dönüştürerek fikirlerinizi net bir şekilde aktarabilmenizi sağlıyor.

Ücretli mi?: Freemium. Ücretsiz sürüm sınırlı bir kullanım sunuyor. Ticari kullanım ve gelişmiş grafik seçenekleri için ücretli abonelik gerekli.

Google hesabı olan herkesin kullanabildiği, bulut tabanlı bir sunum aracı olan Google Slides, çevrim içi olarak otomatik kaydetme, gerçek zamanlı iş birliği, hazır şablonlar ve görsel düzenleme araçları sunuyor.

İnternete bağlı olduğunuz sürece Google Slides'a masaüstü ve mobil cihazların tamamından erişebilirsiniz.

Ücretli mi?: Tamamen ücretsiz.

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