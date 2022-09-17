İnsana özgü fobiler, yani sadece insanlar tarafından yaşanan ve çoğu zaman tarif etmekte bile zorlandığımız korkular görselleştirilebilir mi? Bilinçaltımızın kapılarını yapay zeka ile aralıyoruz.

Son zamanlarda yazıyla tarif ettiğimiz şeyleri görselleştiren yapay zekalar epey revaçta. Hatta bu yazılımlar oyuncağımız oldu diyebiliriz, çünkü bu yazılımlar insana özgü ifadeleri bile başarılı şekilde görselleştiriyor.

Midjourney ve Stable Diffussion adındaki yapay zeka yazılımları, DALL-E 2 gibi sınırlı sayıda kullanıcıya açılan yazılımlardan daha popüler oldu. Çünkü herkesin erişip kullanabiliyor, her şey hayal gücünüzde bitiyor.

Örneğin aşağıdaki görsel, "Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın" sözüyle yapay zeka tarafından üretildi:

Normalde şarkının orijinalinde söğüt ağacının taze dalı kısmıyla ifade edilen şey "uzun ömürlü duyguların yeni yeşerdiği" metaforu. Ancak görsele bakarak şarkının sözlerini düşününce, yapay zekanın tarifi zor hisleri yaşattığını söyleyebiliriz. Dileyenler Türkçe şarkı sözlerini yapay zekayla görselleştirdiğimiz içeriğin tamamına göz atabilirler:

Şimdi gelelim asıl konumuza! Örümcek fobisi “araknafobi” ya da kapalı alanda kalma fobisi “klostrofobi” gibi insana özgü duyguları tarif ediyoruz yapay zekaya…

Herkesin erişimine açık olan Stable Diffusion isimli yapay zeka aracını kullanıyoruz bu işlem için. Her tarifinize 4 farklı alternatifle yanıt veren bu yapay zekanın sunduğu tüm görsellere yer vermeye çalışacağız. Yapay zekaya tarifleri verirken herhangi bir detaylı anlatım sunmuyoruz. Gireceğimiz metinlerin formatı şu şekilde;



“Fobi adı: kısa tanımı, yüksek çözünürlüklü, hiper gerçekçi fotoğraf”

Yani şöyle;

"Araknafobi: Örümcek fobisi, yüksek çözünürlüklü fotoğraf"

Kapalı ya da kapalı alan korkusu klostrofobi ile başlayalım...

Klostrofobi yaşayanlar için HASSAS GÖRSEL

Klostrofobi yaşayanlar için HASSAS GÖRSEL

Yükseklik korkusu yani “akrofobi” dediğimiz de doğal olarak sonuçlar daha somut oluyor:

Yükseklik korkusu yaşayanlar için HASSAS GÖRSEL

Biraz hassaslaşıyoruz, eğer dişçiye gitmekten korkuyorsanız "dentofobi" görüntülerine bakmayın:

Dişçiye gitmekten korkanlar için HASSAS GÖRÜNTÜ

Dişçiye gitmekten korkanlar için HASSAS GÖRÜNTÜ

Kalabalık önünde konuşma fobisi "glossofobi" sahibiyseniz şöyle buyurun... Yapay zeka, yaşanan korkuyu tek seferde hem izleyenin hem de sunucunun gözünden resmetti:

Halk arasında 'hastalık hastası olmak' şeklinde de bilinen "hipkondri" görselleştirildiğinde olaylar ilaç kutularından çıkan prospektüslere kadar geliyor:

Yabancılarla iletişim kurma, sosyal ortamlara girmekten çekinme durumunu açıklayan "sosyofobi" metniyle karşımıza korkuyu yaşayan insanları andıran görüntüler çıkıyor:

Palyaçolardan korkanlar yani "koulrofobi" yaşayanlar aşağıdaki görüntüleri atlasınlar; Pennywise kadar olmasa da gördüğünüz en tatlı palyaçolar olmayacaklar:

Palyaçolardan korkanlar için HASSAS GÖRSEL

Palyaçolardan korkanlar için HASSAS GÖRSEL

Palyaçolardan korkanlar için HASSAS GÖRSEL

Palyaçolardan korkanlar için HASSAS GÖRSEL

Büyük geniş binalar, yolcu gemileri gibi devasa her şeyden korkmayı açıklayan "megalafobi"

Deniz ve okyanuslardaki derin sulardan korkma durumu "talasofobi" için çıkan sonuçlar oldukça ilginç... Görsellerdeki yaratığı andıran çizimleri talep etmemiş, sadece korkunun tanımını yapmıştık:

Sürekli devam eden hayaletlerden korkma durumu "spektrofobi" çizimlerinde yapay zekanın GORE seviyesinde sonuçlar verdiğini görüyoruz:

Şiddet içerikli HASSAS GÖRSEL

Şiddet içerikli HASSAS GÖRSEL

Gerçekçi oyuncak bebekleri görünce yaşanan korku "pedifobi" de ise yine meşhur film karakteri Chucky yok ancak ona yakın sonuçlar var:

Oyuncak bebeklerden korkanlar için HASSAS GÖRSEL

Oyuncak bebeklerden korkanlar için HASSAS GÖRSEL

Sisli ortamlara girince ya da görünce yaşanan "himiklofpbi" için yapay zeka korku filmleri için ideal mekan tasarımları yaptı. Ancak bu örnekte yapay zekaya "orman" detayını biz vermemiştik:

Öcülerden ya da daha evrensel adıyla boogeyman'lerden korkma durumu "bogifobi" için sonuçlar ürkütücü:

HASSAS GÖRSEL

Uzay korkusu, yani "astrofobi" için gelen sonuçlar arasında yıldızlar, bulutsular, bir gezegen ve uydusu da var:

Et yeme korkusu "karnofobi" için hiç söylemediğimiz halde ortaya çıkan etten yaratık görüntüleri:

HASSAS GÖRSEL

HASSAS GÖRSEL

Tabii bunun tam tersi olan sebze yeme korkusu "lachanofobi" de var, ancak burada sonuçlar et yeme korkusundaki kadar sıra dışı olmadı:

Bilgisayarlardan ve teknolojik cihazlardan korkma durumu "siberfobi" çıkan tek anlamı görselde yapa zeka, elektronik ortama bir insan figürü yerleştirmiş:

Telefondan uzak kalma korkusu da var, adı "nomofobi" ve bu da yapay zekaya söylediğimizde tasarladığı görsel:

Ortaya çıkan sonuçları nasıl buldunuz? Eğer yapay zeka ile üretilmesini istediğiniz farklı içerik konuları varsa yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.