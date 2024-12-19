Başımızı her gün koyduğumuz yastık kılıflarını, hemen hemen her gece yatmadan önce değiştirmemiz gerekiyor. Neden mi?

Yastıklar; başımıza, boynumuza ve omuzlarımıza destek sağlayarak rahat bir gece uykusu uyumamızda önemli bir role sahip.

Bununla beraber, eğer yastığınızın hijyeninize dikkat etmezseniz yarardan çok zararı olabilir. Bu yüzden kılıfınızı neredeyse her gün değiştirmeniz gerek.

Yastık kılıfımızda zamanla neler birikiyor?

Yastığımıza saçlarımız, başımız, ellerimiz ve yüzümüz değiyor. Uyurken kadamızdaki ve yüzümüzdeki yağlar, kepek, ölü deri, ter, makyaj malzemesi, herhangi başka bir kir gibi pek çok şey yastığımızda uyuduğumuz saatler boyunca (genellikle 6-8 saat) birikiyor.

Kim tüm bunların birikmiş olduğu bir yastığa başını, yüzünü koymak ister ki?

Yastık kılıflarını neredeyse her gün değiştirmeliyiz.

Araştırmalar, 1 hafta boyunca yastık kılıfınızı değiştirmeden kullanırsanız, bir klozet kapağından 17 bin kat daha fazla bakterili bir yastık kılıfına sahip olabileceğinizi gösteriyor.

Bakteriler, koloniler hâlinde yastığınızda yaşamaya başlıyor. Özellikle cilt problemleriniz varsa, her şeyden önce dikkat etmeniz gereken; yastık kılıfınızı sık değiştirmek olmalı.

Cilt problemlerine sahip değilseniz bile yastığınızda biriken, gıda zehirlenmesinden de sorumlu olan koloniler; zatürre ve diğer enfeksiyonlara bile neden olabilir.

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