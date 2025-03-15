Bir denizanası türü düşünün ki ona rastlamak hazine bulmak ile eşdeğer. Yani onlar oldukça nadir görülen canlılardan. Peki bunun sebebi ne? Okyanuslarda ve denizlerce binlerce hatta milyonlarca denizanası yok mu?

Yani bu türü, diğer denizanalarından ayıran tam olarak ne? Ek olarak daha farklı hangi özelliklere sahipler?

İşte dev hayalet denizanasının kulağa oldukça garip gelen o özellikleri.

Stygiomedusa gigantea yani dev hayalet denizanası, Arktik Okyanusu hariç hemen hemen her okyanusta yaşayabiliyor.

Bu gizemli ve olağanüstü canlı, plankton ve küçük balıklar ile besleniyor. Ayrıca 1 metre genişliğinde bir çana ve 10 metre uzunluğa kadar büyüyebilen 4 farklı kola sahip. Bu da onu, okyanusun en büyük omurgasız avcılarından biri yapıyor.

Bu dev denizanasına ilk kez 1899’da rastlandı. Yaklaşık 20 yıl sonra ise çoğu özelliği bilim insanları tarafından detaylı incelenerek keşfedildi. O tarihlerden sonra bu türe sadece 120 kez rastlandı.

Çünkü bu deniz anaları çoğunlukla yüzeyin yaklaşık 6.700 metre altına kadar uzanan derin sularda yaşıyor.

Vücut yapıları ise bir hayli garip.

Bedeni ezilebiliyor ve sıkıştırılabiliyor. Bir nevi sıvı gibi düşünülebilir. İşte bu özellikleri, onların yüksek basınçlara dayanmalarına olanak sağlıyor ve nadiren görülmelerine sebep oluyor.

Ek olarak araştırmacılara göre bu tür, yüksek güney enlemlerinde ve yüzeye yakın bölgelerde yaşıyor. Çünkü Güneş ışığındaki mevsimsel değişiklikler, avları yüzeye daha da yaklaştırıyor.

Dev hayalet denizanaları, diğer denizanalarının aksine avlarını yakalamak için dokunaçlara bel bağlamıyorlar. Yani bu türün böyle bir uzvu yok. Onlar bunun yerine, kollarını yiyeceklerinini etrafına sarıyorlar ve avlarını, kolları yardımıyla ağızlarına götürüyorlar. Yine yavrularını ağızlarından çıkararak dünyaya getirdiklerini de ekleyelim.

Bu canlıların şaşırtıcı bir özelliği daha var.

Onlar, biyolüminesans yolu ile hafif turuncu-kırmızı karışımı bir ışık yayıyorlar. Yani doğal kimyasal reaksiyonlar yoluyla ışık üretiyorlar. Araştırmacılar ise bu becerinin; avcıları şaşırtmaya, iletişim kurmaya ve eş adaylarının dikkatini çekmeye katkı sağladığını düşünüyor.

Özetle bu denizanası türü, diğer tüm canlılardan ve farklı denizanası türlerinden, bu eşsiz özellikleri sayesinde ayrışıyor.

Denizanalarıyla ilgili ufkunuzu açacak diğer içeriklerimiz: