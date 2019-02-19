Yeni Android Q, iPhone X Tarzı Jestlere Sahip Olacak (Video)

Yeni nesil telefonlarda tuşlara artık yer kalmadı; ana ekran tuşu iPhone X ve bazı amiral gemisi telefonlarda tamamen kaldırılmış durumda.
Google, ikinci nesil Android Q kurulumunda geri tuşunu silmeyi planlıyor. Ocak 2019 kurulumunu inceleyen xda-developers.com'daki geliştiriciler, yeni jestleri de ortaya çıkardılar.
Videoda da görülebilen yeni arayüz jestleri şu şekilde:
(Jestleri, ekranda bulunan küçük çizgiyi kullanarak yapmak gerekiyor)
- Çizgiye dokunmak: Ana sayfaya dönüş
- Çizgiye Uzun Basmak: Google Asistanı açar
- Çizgiyi Yukarı Az Kaydırmak: Yatay olarak son uygulamalar önizlemesini açar
- Çubuğu Yukarı Uzun Kaydırmak: Uygulamalar sekmesi
- Çubuğu Sağa Kaydırmak: Son uygulamalar arasında gezinmeyi sağlar
- Çubuğu Sağa Hızlı Kaydırmak: Son uygulamayı açar
- Çubuğu Sola Kaydırmak: Geri
Bu özelliklerin tamamının yayınlanıp yayınlanmayacağı belli değil. Bu jestlerin bir kısmı deneysel olabilir. Yine de tuşsuz telefonların sayısı arttıkça bu tür jestler de çeşitlenerek artacaktır. Jest tabanlı arayüzler, düğme-yazılım tabanlı arayüzlerin yerini alacak gibi duruyor.