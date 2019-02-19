Yeni Android Q, iPhone X Tarzı Jestlere Sahip Olacak (Video)

Google’ın jest tabanlı olarak kullanılan kullanıcı arayüzü, iPhone X’un izinden giderek düğmelerin yerine jestleri koyuyor.

Yeni nesil telefonlarda tuşlara artık yer kalmadı; ana ekran tuşu iPhone X ve bazı amiral gemisi telefonlarda tamamen kaldırılmış durumda.

Google, ikinci nesil Android Q kurulumunda geri tuşunu silmeyi planlıyor. Ocak 2019 kurulumunu inceleyen xda-developers.com'daki geliştiriciler, yeni jestleri de ortaya çıkardılar.

Videoda da görülebilen yeni arayüz jestleri şu şekilde:

(Jestleri, ekranda bulunan küçük çizgiyi kullanarak yapmak gerekiyor)

Çizgiye dokunmak: Ana sayfaya dönüş

Çizgiye Uzun Basmak: Google Asistanı açar

Çizgiyi Yukarı Az Kaydırmak: Yatay olarak son uygulamalar önizlemesini açar

Çubuğu Yukarı Uzun Kaydırmak: Uygulamalar sekmesi

Çubuğu Sağa Kaydırmak: Son uygulamalar arasında gezinmeyi sağlar

Çubuğu Sağa Hızlı Kaydırmak: Son uygulamayı açar

Çubuğu Sola Kaydırmak: Geri

Bu özelliklerin tamamının yayınlanıp yayınlanmayacağı belli değil. Bu jestlerin bir kısmı deneysel olabilir. Yine de tuşsuz telefonların sayısı arttıkça bu tür jestler de çeşitlenerek artacaktır. Jest tabanlı arayüzler, düğme-yazılım tabanlı arayüzlerin yerini alacak gibi duruyor.