Yeni Android Q, iPhone X Tarzı Jestlere Sahip Olacak (Video)

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Google’ın jest tabanlı olarak kullanılan kullanıcı arayüzü, iPhone X’un izinden giderek düğmelerin yerine jestleri koyuyor.

Yeni nesil telefonlarda tuşlara artık yer kalmadı; ana ekran tuşu iPhone X ve bazı amiral gemisi telefonlarda tamamen kaldırılmış durumda.

Google, ikinci nesil Android Q kurulumunda geri tuşunu silmeyi planlıyor. Ocak 2019 kurulumunu inceleyen xda-developers.com'daki geliştiriciler, yeni jestleri de ortaya çıkardılar.
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Videoda da görülebilen yeni arayüz jestleri şu şekilde:

(Jestleri, ekranda bulunan küçük çizgiyi kullanarak yapmak gerekiyor)

  • Çizgiye dokunmak: Ana sayfaya dönüş
  • Çizgiye Uzun Basmak: Google Asistanı açar
  • Çizgiyi Yukarı Az Kaydırmak: Yatay olarak son uygulamalar önizlemesini açar
  • Çubuğu Yukarı Uzun Kaydırmak: Uygulamalar sekmesi
  • Çubuğu Sağa Kaydırmak: Son uygulamalar arasında gezinmeyi sağlar
  • Çubuğu Sağa Hızlı Kaydırmak: Son uygulamayı açar
  • Çubuğu Sola Kaydırmak: Geri
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Bu özelliklerin tamamının yayınlanıp yayınlanmayacağı belli değil. Bu jestlerin bir kısmı deneysel olabilir. Yine de tuşsuz telefonların sayısı arttıkça bu tür jestler de çeşitlenerek artacaktır. Jest tabanlı arayüzler, düğme-yazılım tabanlı arayüzlerin yerini alacak gibi duruyor.

Kaynak : https://mspoweruser.com/these-are-the-new-iphone-like-gestures-in-the-next-version-of-android-q-video/
Etiketler: android q, jest ve mimik
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