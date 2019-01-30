Android Q'nun 'Sonunda!' Diyeceğiniz 13 Yeni Özelliği

Google, Android Q ile birlikte mobil işletim sisteminin kullanıcı deneyimini ve gizlilik kontrollerini ciddi şekilde geliştiriyor. İşte Android Q ile birlikte geleceğini bildiğimiz özellikler.

Google, Mart ayında düzenleyeceği Google I/O geliştirici konferansı ile birlikte mobil işletim sisteminin en yeni sürümü olan Android Q’yu tanıtacak ve beta sürümünü yayınlayacak. Android Q betanın ortaya çıkmasına bir aydan uzun bir süre bulunsa da XDA Developers ve 9to5Google, Android Q’da yer alacak bazı özelliklerin çoktan ortaya çıkarmış durumda. İşte sızdırılan Android Q kodları sayesinde öğrenebildiğimiz Android Q özellikleri:

3D Yüz Tanıma

Android Oreo ve Android Pie işletim sistemine sahip pek çok akıllı telefonun 3D yüz tanıma özelliği ile tanıtıldığını biliyoruz. Fakat Android Q ile birlikte 3D yüz tanıma, Android’in varsayılan özelliklerinden biri haline gelecek. Böylece önümüzdeki dönemde daha fazla akıllı telefonda 3D yüz tanıma görebileceğiz.

Uygulamaların Pano Verilerine Erişimi

Herhangi bir uygulamanın izin istemeden pano verilerine erişmesi, kişisel verilerin gizliliği açısından hoş bir durum değil. Google, Android Q ile birlikte kullanıcıların hangi uygulamaların panoya erişim sağlayabileceğini belirlemelerini sağlıyor.

Uygulama Güncellemeleri

Android Q, herhangi bir uygulamanın bir önceki versiyonuna geri dönmenize izin verir. Böylece yeni güncelleme ile gerçekleşen yenilikleri cihazınızdaki uygulamadan uzak tutabilirsiniz.

Harici Depolama Güvenliği

Google, Android Q ile birlikte MicroSD kartınızdaki dosyaların güvenliğini de artırıyor. Bu sayede hiçbir uygulama MicroSD kartınızda bulunan resim, video, konum ya da müzik verilerine erişim sağlayamayacak.

Konum İzleme

Android Q ile birlikte kullanıcılar, bazı uygulamaların konumlarını arka planda çalışırken de izlemelerine izin verebilecekleri yeni bir izne sahip olacaklar.

Fiziksel Aktivite Tanıma

Google, Android Q ile birlikte Google Play Hizmetleri’nde bulunan fiziksel aktivite tanıma özelliğini işletim sisteminin dahili özelliklerinden biri haline getiriyor.

Ekran Kaydı

Android Q’nun getireceği en sevilen özelliklerden biri dahili ekran kaydı olacak. Bu özellik sayesinde ekran görüntüsünü hiçbir ek uygulamaya gerek kalmadan kaydedebilecek, dilerseniz seslendirebilecek ve paylaşabileceksiniz.

Acil Durum Kısayolu

Android Q’da güç butonuna basarak direkt olarak acil durum menüsüne ulaşabileceksiniz. Bu özellik, acil durum servislerine daha hızlı ulaşmanızı sağlayacak. Umuyoruz ki bu özelliği hiçbir zaman kullanmak zorunda kalmazsınız.

Sensör Gizliliği

Bazı sensörlerin cihazınızdan gizliden gizliye veri topladığına dair tereddütleriniz bulunuyorsa Android Q ile birlikte bazı sensörleri kolay bir şekilde devre dışı bırakıp etkinleştirebileceksiniz.

Gizlilik Çipi

Android Q, gizlilik konusuna fazlasıyla önem veriyor. Bu nedenle kullanıcıların bir uygulamanın ses, konum ya da herhangi bir veri toplayıp toplamadığını görmesini sağlayacak gizlilik çipi özelliğine sahip olacak.

Bildirim Yönetimi

Android Q, bir uygulamadan gelen bildirimleri kalıcı olarak engellemek yerine sessize alma ya da düşük öncelik verme gibi bazı bildirim yönetimi özelliklerine sahip olacak.

Wi-Fi WPA3

Geçtiğimiz yaz duyrulan WPA3, yeni sürüm ile birlikte Android işletim sistemine geliyor.

5G Göstergesi

2019 yılında ilk 5G destekli akıllı telefonlar raflarda olacak. Bu nedenle Android Q, işletim sistemine 5G ve 5G+ sembollerini ekliyor.