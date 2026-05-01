Yeni nesil Audi RS6, Nürburgring pistindeki test sürüşünde kazaya karıştı. Kamuflajlı prototip duvara çarparken, araç piste kendi imkanlarıyla devam edebildi.

Audi’nin merakla beklenen yeni nesil Audi RS6 modeli, daha tanıtılmadan talihsiz bir olayla gündeme geldi.

Nürburgring’de gerçekleştirilen test sürüşü sırasında kamuflajlı prototip kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Ciddi bir hasar yok.

Yüksek hızda gerçekleşen olayda aracın lastik duvarına çarptığı belirtilirken, kazanın ciddi hasara yol açmadığı ifade ediliyor. Test sürücüsü aracı pistten kendi imkanlarıyla çıkarabildi ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kazanın, aracın yüksek tempolu bir tur sırasında kontrol kaybı yaşaması sonucu meydana geldiği aktarıldı. Özellikle Audi modellerine yönelik “önden kayma” (understeer) eleştirileri yeniden gündeme gelirken, yeni RS6’nın daha ağır olacak olması bu tartışmaları güçlendirmiş durumda.

Hibrit sistem ağırlık getiriyor.

Yeni nesil RS6’nın plug-in hibrit bir altyapıya geçmesi bekleniyor. Bu sistem performans anlamında önemli kazanımlar sunabilir; ancak batarya ve ek donanımlar nedeniyle araç ağırlığında artış yaşanması kaçınılmaz görünüyor. Bu da sürüş dinamikleri konusunda soru işaretleri yaratıyor.