Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Yeni Bir Araştırma, Elektrikli Araçların Pek Bilinmeyen Bir Faydasını Ortaya Çıkardı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yeni bir araştırma, temiz üretim ve uzun ömürlü batarya stratejileriyle karbon salımının 2050'ye kadar %34 azaltılabileceğini gösteriyor.

Yeni Bir Araştırma, Elektrikli Araçların Pek Bilinmeyen Bir Faydasını Ortaya Çıkardı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elektrikli araçların fosil yakıtlı otomobillerin yerini alması ve yeşil enerjinin depolanması için lityum iyon bataryalara olan küresel talep hızla artıyor ancak Melbourne Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü yeni bir çalışma, batarya tedarik zincirindeki sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar yaklaşık %34 oranında azaltılabileceğini ortaya koydu.

Araştırma; üretim süreçlerinin karbonsuzlaştırılmasının yanı sıra, doğru kullanım ve tüketim stratejileriyle bataryaların çevreye olan dolaylı faydalarının ve iklim üzerindeki olumlu etkilerinin katlanarak artabileceğini gösteriyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Yeni Bir Araştırma, Elektrikli Araçların Pek Bilinmeyen Bir Faydasını Ortaya Çıkardı
gorsel_20261021_122335
gorsel_20261021_122338

Tek bir bataryanın karbon ayak izi %34 oranında küçülebiliyor

gorsel_20261021_122335

Bataryaların ham madde çıkarımından geri dönüşüme kadar olan tüm yaşam döngüsünü modelleyen uzmanlar, Uluslararası Enerji Ajansı'nın senaryolarını temel alarak bölgesel elektrik üretim farklılıklarını inceledi.

Bulgulara göre temiz enerjiyle desteklenen üretim modelleri, artırılmış üretim verimliliği, düşük karbonlu batarya kimyaları ve yaygınlaştırılan geri dönüşüm adımları sayesinde tek bir bataryanın karbon ayak izi 2050'ye kadar %34 oranında küçülebiliyor.

Emisyonlar çok daha fazla düşebilir

gorsel_20261021_122338

Çalışma, elektrifikasyon hızını yavaşlatmadan batarya talebini azaltmanın aslında çok daha büyük bir potansiyel barındırdığına işaret ediyor:

  • Kullanım Ömrünün Uzatılması: Bataryaların araçla aynı kullanım süresine sahip olması sağlanırsa batarya talebi %29 oranında düşebiliyor.
  • Kapasite Artışının Sınırlandırılması: Ortalama batarya paketi boyutlarının sürekli büyümesi engellenirse talepte %23'lük bir azalma sağlanabiliyor.
  • Paylaşımlı Ulaşım ve İkinci Hayat: Araç paylaşım hizmetlerinin yaygınlaşması talebi yaklaşık %10, ömrünü tamamlayan bataryaların sabit enerji depolamada yeniden kullanılması ise talebi %8 oranında geriletebiliyor.

Bu adımların bir arada uygulanması, 2024 ile 2050 yılları arasında 6 ila 7,2 milyar metrik ton karbondioksit salımını tamamen önleyebilir.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Otomobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

BMW'nin Yeni Teknolojisi Manuel Vitesli Araçlarının Sonunu Getirebilir

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

200 Bin Kilometreden Sonra Bile Alınabilecek En Sağlam Dizel-Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometreden Sonra Bile Alınabilecek En Sağlam Dizel-Benzinli Motorlar

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

BYD, Yeni 1.000 Km Menzilli "Great Han" Modelini Satışa Sundu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Yeni Audi Q4 e-tron Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Yeni Audi Q4 e-tron Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Fiyatı ve Özellikleri!

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Kia Ekim 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Kia Ekim 2026 Güncel Fiyat Listesi, İndirimler, Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

Yüksek Kilometreler Boyunca Sorunsuz Giden Otomatik Vitesler

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

KGM SsangYong Ekim 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!

Apple, iOS 27 ile CarPlay’e Yeni Özellikler Getiriyor: İşte Bu Özellikleri Kullanabilecek Telefonlar!

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Fiat’tan Uygun Fiyatlı Küçük Elektrikli Otomobil Geliyor: İsmi ve Muhtemel Tasarımı Ortaya Çıktı!

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

Samsung Galaxy S27 Ultra’nın Boyutları Ortaya Çıktı: Hem İncelecek Hem Kalınlaşacak (Nasıl Yani?)

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com