Yeni Bir Araştırma, Elektrikli Araçların Pek Bilinmeyen Bir Faydasını Ortaya Çıkardı

Yeni bir araştırma, temiz üretim ve uzun ömürlü batarya stratejileriyle karbon salımının 2050'ye kadar %34 azaltılabileceğini gösteriyor.

Elektrikli araçların fosil yakıtlı otomobillerin yerini alması ve yeşil enerjinin depolanması için lityum iyon bataryalara olan küresel talep hızla artıyor ancak Melbourne Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü yeni bir çalışma, batarya tedarik zincirindeki sera gazı emisyonlarının 2050 yılına kadar yaklaşık %34 oranında azaltılabileceğini ortaya koydu.

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Araştırma; üretim süreçlerinin karbonsuzlaştırılmasının yanı sıra, doğru kullanım ve tüketim stratejileriyle bataryaların çevreye olan dolaylı faydalarının ve iklim üzerindeki olumlu etkilerinin katlanarak artabileceğini gösteriyor.

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Tek bir bataryanın karbon ayak izi %34 oranında küçülebiliyor

Bataryaların ham madde çıkarımından geri dönüşüme kadar olan tüm yaşam döngüsünü modelleyen uzmanlar, Uluslararası Enerji Ajansı'nın senaryolarını temel alarak bölgesel elektrik üretim farklılıklarını inceledi.

Bulgulara göre temiz enerjiyle desteklenen üretim modelleri, artırılmış üretim verimliliği, düşük karbonlu batarya kimyaları ve yaygınlaştırılan geri dönüşüm adımları sayesinde tek bir bataryanın karbon ayak izi 2050'ye kadar %34 oranında küçülebiliyor.

Emisyonlar çok daha fazla düşebilir

Çalışma, elektrifikasyon hızını yavaşlatmadan batarya talebini azaltmanın aslında çok daha büyük bir potansiyel barındırdığına işaret ediyor:

Kullanım Ömrünün Uzatılması : Bataryaların araçla aynı kullanım süresine sahip olması sağlanırsa batarya talebi %29 oranında düşebiliyor.

: Bataryaların araçla aynı kullanım süresine sahip olması sağlanırsa batarya talebi %29 oranında düşebiliyor. Kapasite Artışının Sınırlandırılması : Ortalama batarya paketi boyutlarının sürekli büyümesi engellenirse talepte %23'lük bir azalma sağlanabiliyor.

: Ortalama batarya paketi boyutlarının sürekli büyümesi engellenirse talepte %23'lük bir azalma sağlanabiliyor. Paylaşımlı Ulaşım ve İkinci Hayat: Araç paylaşım hizmetlerinin yaygınlaşması talebi yaklaşık %10, ömrünü tamamlayan bataryaların sabit enerji depolamada yeniden kullanılması ise talebi %8 oranında geriletebiliyor.

Bu adımların bir arada uygulanması, 2024 ile 2050 yılları arasında 6 ila 7,2 milyar metrik ton karbondioksit salımını tamamen önleyebilir.