Akıllı Telefonlara En Hızlı Güncelleme Dağıtan Markalar

Counterpoint Research, güncellemeler konusunda en hızlı hareket eden Android akıllı telefon üreticilerini ortaya çıkardı. Nokia, piyasadaki akıllı telefonlarının tamamını son Android sürümüne yükselterek ve tamamına aylık güvenlik güncellemeleri yayınlayarak listenin zirvesinde yer aldı.

Araştırmaları daha önce pek çok haberimize konu olan Counterpoint Research, şimdi bir kez daha Android akıllı telefon üreticilerini mercek altına aldı ve hangi üreticinin güncellemeler konusunda öne çıkmayı başardığını ortaya koydu.

Söz konusu araştırmaya göre bir zamanlar cep telefonu sektörünün açık ara lideri olan ancak telefonlar ‘akıllanmaya’ başladığından beri eski popülaritesini mumla arayan Nokia, konu güncellemeler olduğunda tüm Android telefon üreticilerini geride bırakmayı başarıyor.

Counterpoint Research’ün paylaşmış olduğu tabloya göre Nokia, piyasadaki 20 akıllı telefonunun tamamına Android 10 güncellemesini yayınlamış durumda ve cihazlarının yüzde 100’üne güncelleme vererek listenin zirvesinde yer alıyor.

Aslına bakacak olursak OnePlus da cihazlarının yüzde 100’üne güncelleme veriyor ancak OnePlus’ın piyasadaki akıllı telefon sayısı Nokia’nın yarısı kadar bile olmadığından (7), zirvedeki isim Nokia oluyor.

İşin ilginç yanı; hem özellik hem de güvenlik güncellemeleri konusunda sık sık eleştirilen Samsung, piyasadaki akıllı telefonlarının yüzde 89’unu Android 10’a güncellemiş durumda ve listenin üçüncü sırasında yer alıyor. Realme, Xiaomi ve Huawei ise listenin devamındaki akıllı telefon üreticileri olarak karşımıza çıkıyor.

Counterpoint Research, üreticileri güvenlik güncellemesi yayınlama sıklıklarına göre de sıralamış durumda. Piyasadaki akıllı telefonlarının tamamına aylık olarak güvenlik güncellemesi yayınlayan Nokia, bu kategoride de birinci sırada yer almayı başarıyor.

Akıllı telefonlarının tamamını son Android sürümüne yükselten OnePlus, ilginç bir şekilde bu telefonların yüzde 90’ına aylık olarak güvenlik güncellemesi yayınlıyor. Geri kalan yüzde 10’luk dilim ise güvenlik güncellemelerini yılın her çeyreğinde bir adet olacak şekilde alıyor.

Büyük akıllı telefon üreticileri arasında belki de en büyük sürprizi Samsung yapıyor. Counterpoint Research’ün verilerine göre Samsung, piyasadaki akıllı telefonlarının yalnızca yüzde 22’sine aylık olarak güvenlik güncellemesi yayınlıyor. Geri kalan modeller ise her çeyrekte bir güvenlik güncellemesi alıyorlar.

“Şirketler güncellemeler konusunda bu kadar iyiyse ben neden hiç güncelleme almıyorum?” diye sorabilirsiniz. Counterpoint Research’ün oluşturmuş olduğu tablolar, şirketlerin yalnızca son üç yıl içinde piyasaya sürmüş oldukları akıllı telefonları dikkate alıyor ve Android Go’lu akıllı telefonlar dikkate alınmıyor. Dolayısı ile 3 yıldan eski bir akıllı telefona sahipseniz güncelleme almayabilirsiniz.