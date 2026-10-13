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4 Kapılı Ami Gibi Görünen Citroen 2CV Konsepti Tanıtıldı: En Ucuz Elektriklilerden Olacak!

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Citroen, ikonik şehir otomobili 2CV'yi tamamen elektrikli bir konsept ile geri getirdi. Üretimi 2028'de başlayacak araç, en ucuz elektriklilerden biri olacak.

4 Kapılı Ami Gibi Görünen Citroen 2CV Konsepti Tanıtıldı: En Ucuz Elektriklilerden Olacak!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Küçük şehir otomobilleri son yıllarda ciddi anlamda yükselişte. Fiat’tan 500 modeli, Renault’tan Twingo’nun bu konuda en çok öne çıkanlar arasında olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ise böyle bir hamle Citroen’den geldi.

Firma, retro şehir otomobili akımına katılarak Fransa’nın en tanınan simgelerinden biri olan 2CV’yi geri getirdi. İkonik şehir otomobilinin yeni versiyonu, tamamen elektrikli olarak gelecek. Konsept otomobil, 2026 Paris Otomobil Fuarı’nda sergilendi.

İçerikten Görseller

4 Kapılı Ami Gibi Görünen Citroen 2CV Konsepti Tanıtıldı: En Ucuz Elektriklilerden Olacak!
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Karşınızda Citroen 2CV konsepti

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Yeni 2CV Konsepti, modern teknolojisine rağmen orijinal versiyonundan aslında biraz daha küçük tasarlanmış. Yaklaşık 3.7 metre uzunluğa sahip olan araç, orijinal modelden biraz daha kısa. Kompakt boyutları sayesinde sıkışık şehir içi trafikte kolaylık sağlanmayı amaçlıyor.

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Otomobilin kabininde ekranlara boğulmuş tipik modern EV anlayışından kaçınılarak ferah ve aydınlık bir yaşam alanı sunuluyor. Sürücünün önünde geleneksel bir ön konsol yerine direksiyonu, kontrol kollarını ve Citroen Smart Vision Display ekranını barındıran silindirik minimalist bir yapı var.

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Bunun yanı sıra çizgi romanlardan ilham alan grafiklere sahip 8.0 inçlik kare dokunmatik ekran ve sökülüp taşınabilir portatif hoparlör olarak kullanılabilen "Radioën" radyosu gibi ilginç detayları da mevcut.

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Citroen, bu konseptin üretim versiyonunun Avrupa’da üretileceğini ve yaklaşık 15.000 euro civarında fiyattan satışa çıkacağını belirtmiş.Böylece kıtadaki en ucuz elektriklilerden biri olacak. 2028 yılında gelmesi bekleniyor. Teknik detayları henüz yok. Firmanın ürünleri arasında Ami ile C3 arasına konumlanan bir model olacağını da belirtmeden geçmeyelim.

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Elektrikli Araba Citroen

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