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Obsidian, Yeni Fallout Oyunu Geliştiriyor! İşte İlk Bilgiler

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Obsidian’ın Avowed’un devam oyununu iptal edip yeni bir Fallout oyunu geliştirmeye başladığı iddia edildi.

Obsidian, Yeni Fallout Oyunu Geliştiriyor! İşte İlk Bilgiler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

3200 civarı çalışanı işten çıkararak yeniden yapılandırmaya giden Xbox, oyunlar konusundaki yaklaşımını da değiştirmeye başladı. Şimdi ise Xbox’a bağlı en önemli oyun stüdyolarından biri olan Obsidian ile ilgili yeni bilgiler geldi. Bloomberg’den Jason Schreier’in aktardığına göre Obsidian odağını tamamen yeni bir oyuna çevirdi.

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Gelen bilgilere göre Obsidian, Awoved’un devam oyunu olacak oyun üzerindeki çalışmalarını sonlandırdı ve o yapımı iptal etti. Bunun yerine firmanın en ikonik serilerden biri olan Fallout’a dahil olacak yeni bir oyun için kolları sıvadığı bildirildi.

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Obsidian, Yeni Fallout Oyunu Geliştiriyor! İşte İlk Bilgiler
aflal

Obsidian daha önce Fallout: New Vegas’ı yapmıştı

aflal

En sevilen serilerden biri olan Fallout’ın son oyunu 2018 yılında çıkmıştı.Yani çok uzun yıllardır bir bekleyiş vardı. Bu yüzden Obsidian’dan gelen haberin sevindirici olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Awoved’un devam oyunun geliştirilme sürecinin ortasında iptal edilmesi de o oyunun hayranları için oldukça üzücü bir haber.

Obsidian’ın ilk kez bir Fallout oyunu üzerinde çalışmadığını da belirtmek gerekiyor. Firma daha önce Fallout: New Vegas’ı geliştirmişti. Çok büyük başarı yakalayan ve serinin en sevilen yapımlarından biri hâline gelen o oyun, 2010 yılında çıkmıştı. Şimdi ise şirket 16 yıl sonra seriye geri dönüyor.

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