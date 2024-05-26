Yeni bir iddiaya göre NBA 2K gibi serileriyle tanıdığımız 2K, FIFA oyunu geliştirmek için lisans aldı. FIFA 2K25 ile başlayacak yeni serinin bu yıl piyasaya sürüleceği söyleniyor!

Electronic Arts’ın çok uzun yıllardır devam eden FIFA ortaklığı, geçtiğimiz yıllarda sona ermişti. Bu nedenle de herkesin aklına kazınan ikonik futbol oyunu serisi FIFA, yerini “EA Sports FC”ye bırakmıştı. Seriden son olarak FIFA 23’ü görmüştük.

FIFA markasının oyun tarafındaki geleceği ise belirsizdi. Yeni ortaya atılan bir iddia, bir oyun devinin FIFA lisansını aldığını ve bu isme sahip yeni bir oyun geliştirdiğini duyurdu.

2K tarafından geliştirilen FIFA 2K25 bu yıl gelebilir!

MohPlay Inc. tarafından ortaya atılan iddiaya göre Take-Two bünyesinde faaliyet gösteren 2K, yeni FIFA oyunları için gerekli lisansı aldı. İddiada, 2K’nın FIFA ismi taşıyan yeni bir futbol oyunu serisinin başında olacağı belirtildi. Şirketi, NBA 2K ve WWE 2K gibi popüler spor temalı oyun serileriyle tanıyorduk.

Bunların yanı sıra FIFA 2K25 ismini taşıyan yeni oyunun, bu yıl içinde piyasaya sürüleceği de öne sürüldü. Ayrıca Dünya Kupası temalı, FIFA World Cup 2K26’nın da şirketin planları arasında olduğu aktarıldı.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu haber, özellikle futbol meraklısı oyunseverler üzerinde heyecan yarattı. EA Sports FC 24, oyunculardan karışık yorumlar alsa da satışlar tarafında başarılıydı. 2K’dan FIFA isimli yeni bir oyunun gelmesi, Electronic Arts’a direkt rakip olacak bir oyun görebileceğimiz anlamına geliyor. Tabii ki 2K’nın oyuncuların seveceği bir futbol oyunu geliştirip geliştiremeyeceği de merak konusu.

2K ve FIFA anlaşmasının tamamen bir iddia olduğunun altını çizelim. Yani resmî herhangi bir bilgi yok. Doğru olmama ihtimali var. Gerçek olup olmayacağını zaman gösterecek.