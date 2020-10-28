Jeep Compass SUV Fiyat Listesi ve Dikkat Çeken Özellikleri

SUV otomobil konusunda öncü bir marka olan Jeep'in Compass modeli önemli değişiklikler ile Türkiye'de de satışa sunuldu. Plug-in Hybrid motor seçeneği ile karşımıza çıkan Jeep Compass hakkında önemli detayları sizler için derledik.

ABD asıllı otomobil üreticisi Jeep, SUV modelleri ile bugün tüm dünyada öncü bir marka olmayı başarmış bir marka. Piyasadaki SUV modeller, çoğu insan tarafından Jeep olarak algılansa da bildiğiniz gibi Jeep aslında bir marka ve şirketin kendi SUV modelleri bulunuyor.

Jeep, Avrupa üretimlerine ağırlık vererek Compass model SUV araçlarında bir takım iyileştirmelere gitti. İtalya’da açılan yeni üretim fabrikasının ardından yenilenen Jeep Compass aracın fiyat listesine ve sahip olduğu donanımlara yakından bir göz atmak istedik.

Tasarım

Dış tasarım:

Öncelikle yenilenen Jeep Compass modelde tasarım konusunda pek de fazla bir değişikliğe gidilmediğini belirtelim. Araç, Jeep’in kendi çizgilerinden alışkın olduğumuz yedili havalandırma ızgaralarına ve ızgaralarla birleşen geniş far grubuna sahip. Bu birleşim, arabanın hem heybetli hem de sportif bir görünüm kazanmasını sağlıyor.

Tavan raylarının ve alt çamurluğun gövde renginden daha koyu olması araca adeta bir arazi görünümü kazandırmış. Bu görünüme yardımcı olan bir diğer unsur ise aracın son derece yerden yüksek bir gövdeye sahip olması diyebiliriz. Camların çerçevelerini kaplayan krom detaylar ise sportifliğin yanında araca zarif bir görünüm katıyor.

Jeep Compass’in arkası da yine bildiğimiz gibi. Krom detaylar arka bagaj kapağına kadar uzanıyor ve aracın bir bütün halinde görünmesini sağlıyor. Longitude, S Limited, Limited Executive ve Trailhawk olmak üzere 4 farklı donanım paketine sahip olan Jeep Compass, opsiyonel olarak 17 inçten 19 inçe kadar jant seçeneği sunuyor.

İç tasarım

Bildiğiniz üzere Jeep premium olarak nitelendirilebilecek bir marka. Hal böyle olunca aracın içerisinde kullanılan malzemenin de premium olması bekleniyor. Jeep bu beklentileri karşılamak adına gövdede hafif sert, kenarlarda ise yumuşak plastik kullanmış.

Jeep Compass sahip olduğu kasa nedeniyle zaten son derece geniş bir araç. Bir de bunun yanında opsiyonel olarak satılan açılabilir tavan, aracın geniş ve ferah görünümünde büyük katkı sağlıyor. Longitude ve S Limited donanımlarında koltuklarda kumaş döşeme standart olarak sunulurken, Limited Executive ve Trailhawk donanımlarında deri döşemeler kullanılmış.

Teknolojik özellikler

Multimedya ekranı

Jeep Compass, standart olarak kullanıcıya 8,4 inç büyüklüğünde renkli dijital ekran sunuyor. Uconnect DAB radyolu navigasyona sahip olan bu ekran, Bluetooth bağlantısı sayesinde akıllı telefonlar ile kolayca eşleştirilebiliyor. Multimedya ekranı aynı zamanda Android Auto ve Apple CarPlay arabirimlerini de destekliyor.

Gösterge ekranı

Jeep Compass, kokpitte bulunan 7 inç boyutundaki renkli gösterge ekranı sayesinde sürüş ile ilgili önemli bilgileri sürücünün rahatça görmesine olanak sağlıyor. Sürücü, direksiyon üzerinde bulunan kumandalar sayesinde bu gösterge ekranı üzerinden çeşitli kişiselleştirmeler ve düzenlemeler yapabiliyor.

Off-Road sayfaları

Multimedya ekranı üzerinden erişilebilen bu menü, aracınızı engebeli arazilere çıkardığınız zaman araç hakkında önemli bilgileri veren bir asistan. Bu menü üzerinden aracın sahip olduğu eğimi, lastik basınçlarını, yuvarlanma ihtimalini ve aracın yerden yüksekliği öğrenilebiliyor.

Güvenlik

Şerit asistanı

Jeep’in LDWP adını verdiği bu güvenlik önlemi, şeritten sapma gibi durumlarda olası kazaları önlemek için tasarlanmış. LDWP, araç sinyal vermeden şeritten saparsa sürücüyü uyarıyor ve aracın şeride geri döndürülmesi için yardımcı oluyor.

FCW

Yaya, araç ve nesne gibi arabanın ön bölgesinde bulunan engelleri algılayan FCW uyarı sistemi, çarpışma riski olduğu durumlarda sürücüyü uyarıyor. Sürücü zamanında tepki vermezse araç otomatik olarak fren kuvveti uygulamaya başlıyor.

Kör nokta izleme

Şerit değiştirirken belki de en tehlikeli durumlardan birisi kör noktada başka bir aracın bulunmasıdır. Jeep Compass, kör noktaları algılayan sensörler sayesinde siz şerit değiştirirken arkada başka bir aracın olup olmadığını algılıyor ve gerekli durumlarda dikiz aynası üzerinden sürücüyü uyarıyor.

Jeep Compass performansı, motorları ve yakıt tüketimi

Yeni Jeep Compass, bir dizel ve bir turbo benzinli olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle karşımıza çıkıyor. Tüm bunlara ek olarak Jeep, Compass modellerinde Plug-in hybrid elektrikli motor seçeneği de sunmakta. Dilerseniz motorların sahip olduğu güce ve yakıt tüketimine daha yakından bakalım.

1.6 MultiJet II Manuel (Dizel)

Beygir: 120

Maksimum hız km/sa: 187

Şehir içi (lt/100 km): 5,9

Şehir dışı (lt/100 km): 4,0

Ortalama (lt/100 km): 4,7

1.3 GSE T4 Otomatik (Benzin)

Beygir: 150

Maksimum hız km/sa: 199

Şehir içi (lt/100 km): 6,5

Şehir dışı (lt/100 km): 5,0 - 5,1

Ortalama (lt/100 km): 5,6

1.3 GSE 240HP 4x4 Otomatik (Benzin / Elektrik)

Beygir: 180

Maksimum hız km/sa: 200

Ortalama (lt/100 km): 2,0 - 2,1

Jeep Compass fiyat listesi

Compass 1.6 MT FWD Longitude 4x2 Dizel Düz Vites Dizel 405.950 ₺

Compass 1.3 T4 DCT FWD Longitude 4x2 Benzinli Otomatik DCT 416.950 ₺

Compass 1.3 T4 DCT FWD Limited 4x2 Benzinli Otomatik 449.950 ₺

Compass 1.3 T4 DCT FWD S Limited 4x2 Benzinli 495.950 ₺

Compass 1.4 Limited Executive AWD Benzinli AT 4x4 Limited Executive (Lüks Paket, 18" Jantlar dahil) 518.950 ₺

Compass 1.4 S Limited AWD Benzinli AT 4x4 S Limited (Lüks Paket, 19" Jantlar, Siyah Tavan dahil) 529.950 ₺

Compass 1.3 T4 S Limited 4xe Benzinli Otomatik Euro 6D 4xe S Limited 6 İleri AT Benzinli+Elektrik 724.950 ₺

Compass 1.3 T4 Trailhawk 4xe Benzinli Otomatik Euro 6D 4xe Trailhawk 6 İleri AT Benzin+Elektrik 724.950 ₺

Yeni Jeep Compass SUV model aracın sahip olduğu özelliklere hep birlikte göz attık. Fiyatların çok yüksek olması kaçınılmaz, ancak daha önce de belirttiğimiz gibi Jeep’in premium bir marka olduğunu biliyoruz. Ancak diğer premium markaların Apple CarPlay gibi son derece basit özellikleri opsiyonel olarak koyduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman, Jeep’in çoğu ihtiyacı standart olarak karşıladığını söyleyebiliriz.

Jeep, İtalya’da fabrika açmasının ardından daha birçok modelinde değişiklik yapacak gibi duruyor. Wrangler ve Compass modellerin 2021 yılında makyajlı kasayla gelmesi beklenirken biz de yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Yeni Jeep Compass hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyor olacağız.