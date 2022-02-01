Yapılan açıklamaya geçtiğimiz günlerde filmin senaristi Tod Phillip ile devam filmi için sözleşme imzalandı ve Warner Bros. devam filminin ilk taslağını aldı. Film Arthur Fleck'in hikayesine bağlı kalacak ve devam filmi niteliği taşıyacak.

DC, Joker’in ezeli düşmanı olan Batman’in yeni filminin vizyona girmesi için gün sayıyor. 4 Mart’ta vizyona girecek The Batman filmi başrol oyuncusunun açıklanmasının ardından çok fazla tepki toplamıştı. Alacakaranlık filmindeki Edward Cullen rolüyle akıllara kazınan Pattinson, kimileri tarafından Batman rolüne yakıştırılsa da kimileri tarafından yeni Batman olarak kabul edilmedi. The Batman filminin son yayınlananan fragmanıyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Batman’in ezeli rakibi Joker ise son filmiyle 11 dalda Oscar adayı oldu. Filmdeki inanılmaz oyunculuğu ile izleyenlerin beğenisini toplayan Joaquin Phoenix, rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar’ını aldı. Senarist Todd Phillip, yazdığı senaryoyla eleştirmenler tarafından her ne kadar eleştirilmiş olsa da başarılı bir iş çıkarttığı ortada.

Devam filmi için sözleşme imzalandı

Evet, şu an yaşadığınız heyecanı tahmin edebiliyoruz ancak henüz elimizde devam filmiyle ilgili çok bir detay mevcut değil. Heroic Hollywood’a göre Warner Bros. devam filminin ilk taslağını aldı. Önceki filmin senaristi Todd Phillip ise geçtiğimiz yılın Mayıs ayında devam filmi için sözleşme imzaladı. Filmin, Arthur Fleck’in önceki filmdeki hikayesini takip etmesi bekleniyor. İlk filmiyle dünya çapında 1 milyar dolarlık hasılat yapan filmin, devam filminin 2023 ilkbaharında çekimlerine başlanması planlanıyor.

Joaquin Phoenix’i tekrar Joker olarak izleyeceğiz gibi görünüyor. Bununla ilgili henüz resmi bir açıklamaysa gelmedi. Birkaç yıl içerisinde çıkması planan filmle ilgili yapılan açıklama büyük heyecan yaratsa da filmle ilgili yeni bilgiler için bir süre daha beklememiz gerek. Şimdilik ezeli düşmanı Batman’in yeni filminde Robert Pattinson’ı izlemekle yetineceğiz.