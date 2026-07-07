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Yeni Kia Sportage Görüntülendi! Tasarımı Nasıl Olacak?

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Kia’nın çok sevilen SUV’u Sportage’ın yenilenen versiyonu yollarda görüntülendi.

Yeni Kia Sportage Görüntülendi! Tasarımı Nasıl Olacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Güney Kore merkezli otomobil devi Hyundai, hem Türkiye’de hem de dünya genelinde en çok beğenilen markalardan biriydi. Şirketin SUV tipindeki Sportage modeli de kullanıcılar tarafından çok seviliyordu. Firma, yakın zamanda bu modeli yenilemeye hazırlanıyor.

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Şimdi ise merakla beklenen yeni Kia Sportage ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Otomobil, yollarda görüntülendi. Healer TV tarafından paylaşılan görüntülerde araç kamuflajlı olsa da tasarımı hakkında bizlere bir fikir veriyor.

İçerikten Görseller

Yeni Kia Sportage Görüntülendi! Tasarımı Nasıl Olacak?
kiaic

Karşınızda yeni Kia Sportage

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Kia’nın en popüler aracı olan Sportage’ın yeni versiyonunu gösteren bu kamuflajlı prototip, tasarımda önemli değişiklikler yapılacağının sinyallerini veriyor. Artık otomobilin daha dik bir yapıya sahip olacağını söyleyebiliriz. Şık ve modern bir tasarımla geleceğine zaten şüphe yok. Ayrıca şu anki versiyonundan daha büyük olacağı da aktarılmış.

Arka tarafta tampon köşelerinde sinyallerin çok alçak şekilde konumlandırıldığını görebiliyoruz. Bu da görünmeyi zorlandırdığı için tartışmalı bir tercih. Şimdilik bu kamuflajlı görselden görebildiklerimiz bu kadar. Ek olarak iç mekânda ise ortada büyük ekranlı Pleos Connect sisteminin geleceği ve büyük değişiklikler olacağını söyleyebiliriz. Aracın yılın sonlarına doğru tanıtılma ihtimali var.

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