Sadece Sürüşe Değil Duyulara da Hitap Ediyor: Yeni Lexus NX, Türkiye'ye Geliyor!

Altıncı nesil hibrit teknolojisi ve yenilenen lüks kabiniyle dikkat çeken yeni Lexus NX, 2027’nin ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulacak.

Lexus, yenilenen tasarımı ve altıncı nesil hibrit teknolojisiyle öne çıkan yeni NX modelini 2027 yılının ilk çeyreğinde Türkiye yollarına çıkarmaya hazırlanıyor.

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Tam hibrit NX 350h ve şarj edilebilir hibrit NX 450h+ seçenekleriyle sunulacak olan lüks SUV, güncellenen kabini ve gelişmiş sürüş sistemleriyle segmentindeki iddiasını güçlendiriyor.

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Sportif dış tasarım ve kişiselleştirilebilir kabin

Gövdeyle bütünleşen çerçevesiz ön panjuru, yenilenen adaptif farları ve arka bölümdeki L motifli ışık şeridiyle daha dinamik bir görünüm kazanan yeni NX, koyu tonlu jantlarıyla güçlü duruşunu pekiştiriyor.

“Clean x Tech” yaklaşımıyla sadeleştirilen iç mekânda ise yatay ön konsol, 12,3 inç dijital gösterge paneli ve 14 inç multimedya ekranı ferah ve ergonomik bir atmosfer yaratıyor. El yaklaştırıldığında aktifleşen gizli kumandaların yanı sıra Avrupa’da ilk kez sunulacak Lexus Sensory Concierge sistemi, 50 farklı aydınlatma tonu, iklimlendirme, ses ve Givaudan imzalı özel kokuları senkronize ederek kişiselleştirilmiş bir konfor sunuyor.

İki farklı hibrit seçeneği ve 100 kilometreyi aşan elektrikli menzil

Yeni nesil hibrit güç üniteleriyle verimlilik ve performansı birleştiren modelin giriş seviyesinde, 190 HP gücündeki kendi kendini şarj eden tam hibrit NX 350h yer alıyor. Batarya ağırlığı azaltılan ve soğutma sistemi iyileştirilen bu versiyon, önden veya dört tekerlekten çekiş seçenekleriyle 1.500 kilogram çekme kapasitesi sağlıyor.

Serinin zirvesindeki şarj edilebilir hibrit NX 450h+ ise 23 kWh kapasiteli bataryası ve 296 HP toplam sistem gücüyle dikkat çekiyor. Bu versiyon, günlük kullanımlarda 100 kilometrenin üzerinde tamamen elektrikli sürüş menzili vadediyor.