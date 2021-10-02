Yeni Mercedes-Benz-Maybach S-Serisi, Türkiye'de satışa sunuldu. Aracın fiyatı ise tahmin edildiği üzere soğuk ter döktüren cinsten.

Birçoğumuzun sadece hayalini kurabileceği yeni Mercedes-Benz-Maybach S-Serisi; Autoshow 2021 Türkiye’de tanıtıldı. S-Serisi'ne kıyasla aks aralığı 18 cm daha uzun olan Maybach S-Serisi, çift renk uygulamalı kendine özgün tasarımıyla da kendisinden oldukça söz ettireceğe benziyor.

Modelin adı olan ‘MAYBACH’in ızgaranın krom çerçevesine yerleştirildiği yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nin krom kaplamalı dikey sütunları olan radyatör ızgarası ise direkt göze çarpıyor. Diğer S-Serisi modelleriyle kıyaslandığında yeni Maybach’in kapıları daha büyük olarak öne çıkıyor. C sütununda sabit bir üçgen pencerenin de bulunduğu yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'ni çekici kılan bir diğer özellik ise, elektrikli arka kapılarla donatılabiliyor oluşu.

Konfor ve güven bir arada

Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nin arkasına, kullanıcının çok sayıda isteğini de algılayabilen MBUX İç Mekan Yardımcısı eklenebiliyor. Bu sistem, aracın kullanıcısının vücut dilini, el hareketlerini ve bakış yönünü analiz ederek otomatik araç fonksiyonlarında şoförü asiste ediyor. Bunlara ek olarak yeni seri, tavan döşemesinde bulunan 3D lazer kameralar sayesinde arka yolcuların jest ve hareketlerini de kaydedebiliyor. Örnek vermek gerekirse; kullanıcının el hareketlerinden emniyet kemerine uzanmak istediğini tespit eden MBUX İç Mekan Yardımcısı, ilgili tarafta bulunan otomatik emniyet kemeri uzatma fonksiyonunu aktive ediyor.

Araçtan inme uyarı sisteminin de fonksiyonunu geliştirilmiş. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi, arkadaki yolcunun araçtan ayrılmak istediğini anlayabiliyor ve tehlike arz eden bir durum sezdiği taktirde kullanıcıyı sesli ve görsel bir şekilde uyarabiliyor.

Arka koltuk güvenliğinin üzerine daha çok düşüldüğü yeni Mercedes-Maybach S-Serisi’nde, şiddetli bir önden çarpma yaşanması halinde standart donanım olarak gelen arka hava yastığı, emniyet kemeri takılı olan arka koltuk yolcularının baş ve boynundaki stres seviyelerini azaltmaya yardımcı oluyor. Böylece yolcuların ağır darbe alma olasılığı hafifliyor. Bir yenilik olarak ise Maybach S-Serisi arka yolcuları da artık otomatik emniyet kemeri uzatma özelliğinden faydalanabilecek.

Aracın fiyatı ise, pek çoğunuzun tahmin etmiş olduğu üzere epey bir tuzlu. Yeni Mercedes Maybach S-Serisi, 6.038.300 TL olan anahtar teslim fiyatından başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.