Yeni nesil Apple CarPlay'in nasıl bir deneyim sunacağını gösteren görüntüler paylaşıldı. Porsche ile Aston Martin'den gelen görüntüler, Apple'ın bu kez iyi bir iş çıkarttığını gösteriyor.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, WWDC 2022 etkinlikleri kapsamında yeni nesil CarPlay'i duyurmuştu. Bu sistem, 2024 model otomobillerde aktif olarak kullanılacak. Gelen son haberler, Apple'ın bu kez gerçekten iyi bir iş çıkardığını gözler önüne seriyor.

Apple'ın yeni nesil CarPlay teknolojisi, ilk nesle göre ultra gelişmiş özelliklerle donatıldı. Mesela bu yazılım, birden çok ekranın birbirine entegre şekilde çalışmasına imkân tanıyor. Ayrıca widget, özel bir FM uygulama, iOS için geliştirilmiş bazı yazılımlar ve marka bazında özelleştirmeler de yeni nesil CarPlay'de bulunacak. Bu yazılımı kullanacak bazı markalar ise yeni nesil CarPlay'in nasıl görüneceğini ortaya koymuş durumda.

İşte Porsche'nin yeni kokpiti:

Alman otomobil devi Porsche, Apple'ın yeni nesil CarPlay'ini kullanacak ilk markalardan biri olacak. Şirketin paylaştığı bir görüntü, widget, dijital gösterge ekranı ve iOS için geliştirilmiş uygulamaları gözler önüne seriyor. Yeni yazılım, otomobillerin kokpitini özelleştirilmiş iPhone ve iPad'lere çevirecek gibi görünüyor.

Aston Martin'deki konsolsa böyle görünecek:

Aston Martin için de bir görüntü paylaşıldı. Bu marka, dijital gösterge ekranında müzik bilgilerini sağlamaya karar vermiş durumda. Bu durum, az önce de bahsettiğimiz markalar bazında özelleştirme yeteneğinin bir parçası. Ancak bu olmasa da tüketiciye benzer bir deneyim sunulabilecek. Çünkü ekranlar, çoklu görevler için uyumlu olacak.

Ne demek istediğimiz, yukarıdaki ekran görüntüsünde daha iyi anlaşılabiliyor. Yeni nesil Apple CarPlay bulunan otomobillerdeki bilgi-eğlence ekranı, aynı anda birden çok işlevi çalıştırabilecek. Mesela yukarıdaki ekran görüntüsünde Apple Haritalar, Apple Music ve hava durumu widget'ı tek bir ekranda gösteriliyor.

Apple'ın yeni yazılımı, otomobillerdeki kontrol tuşlarını da gereksiz hâle getirebilecek. Zira yeni yazılımın bulunduğu otomobiller; klima kontrollerinin, koltuk ısıtma ve pozisyon kontrolünün, ısıtmalı direksiyon simidinin ve bunlar gibi diğer sistemlerin yönetilmesini sağlayabilecek. Dokunmatik ekran, kokpitteki tuş kalabalığını ortadan kaldıracak.

Aston Martin, ikonik modeli DB12'de yeni nesil Apple CarPlay kullanacak. Porsche ise şimdilik herhangi bir model açıklaması yapmadı. Ancak Apple ile iş ortaklığı yapan tüm markaların, kademe kademe de olsa tüm modellerde yeni yazılıma geçiş yapacağına inanıyoruz. Hangi markaların yeni nesil Apple CarPlay kullandığını merak ediyorsanız aşağıdaki haberimize göz atmanızı tavsiye ederiz.