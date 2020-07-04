Yeni Nesil Land Rover Defender Türkiye’de Satışa Sunuldu

Land Rover isminin emektar modeli Defender’ın yeni nesil modeli Land Rover Defender 110, bugün Türkiye’de satışa sunuldu. Araç, 1 milyon 30 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla bayilerdeki yerini aldı.

Land Rover’ın tarihi boyunca ürettiği en yaşlı modeli Defender, bu sene de yeni bir nesile sahip oldu. Land Rover Defender’ın yeni nesil modeli, bugün Türkiye’de satışa sunuldu. Araç, 1 milyon 30 bin TL başlangıç fiyatıyla Türkiye genelindeki bayilerde yerini almaya başladı.

Yeni nesil Land Rover Defender, ilk olarak Defender 110 versiyonuyla Türkiye’deki müşterileriyle ve yollarla buluşacak. Land Rover Defender 110, toplamda 240 beygir güç üreten D240 2,0 litrelik dizel motorla alıcı bulacak. Aracı satın almak isteyenlerin karşısına S, SE, HSE ve First Edition olmak üzere 4 farklı donanım seçeneği sunulacak.

Yeni nesil Defender'ın özellikleri:

Bugünden itibaren ülkemizdeki bayilerden satın alınabilecek olan Land Rover Defender 110, opsiyonel olarak 5+2 oturma konfigürasyonu da sunuyor. Bu sayede araç, kalabalık seyahate imkan sağlıyor. Ayrıca konfigürasyonla birlikte araç, ikinci sıra koltukların arkasında 1.075 litre; ikinci sıra katlandığında ise 2.380 litreye kadar yük alanı sunuyor.

Yeni Land Rover Defender 110, Land Rover için de bir ilki taşıyor. Araç, 'Yapılandırılabilir Arazi Tepkisi' özelliğini kullanıcılara sunan ilk Land Rover modeli olma özelliğine sahip. Land Rover Defender 110, çift kavramalı otomatik şanzıman, 3.500 kilogramlık maksimum yük çekebilme kapasitesi ve 300 kilogramlık statik çatı yük taşıyabilme kapasitesi gibi özellikleriyle ön plana çıkmayı başarıyor.

Land Rover Defender 110 hakkında yapılan açıklamaya göre aracın platformu, ‘Ekstrem Test’ prosedürlerine dayanabilecek şekilde tasarlandı ve D7x mimarisi üzerine kondu. Land Rover Defender 110’un yeni platformu, elektrikli güç aktarma organlarını destekliyor ve bağımsız havalı süspansiyon için zemin hazırlıyor.

Land Rover Defender’ın Türkiye’de satışa sunulmasıyla ilgili konuşan Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, uzunca bir süre ülkemizde de üretilen bu modelin yeni versiyonunun kendine özgü tarzı ve yepyeni tasarımıyla beklemeye değdiğini belirtti.