Nissan, üçüncü nesil Juke'un resmî tasarımını paylaştı. Elektrikli olarak gelecek model, çok ilginç bir tasarıma sahip olacak. Henüz özellikleri ve fiyatı belli değil.

Türkiye’de de popüler bir marka olmayı başaran otomobil devi Nissan’ın en öne çıkan modellerinden biri Juke’tu. Öyle ki 2010 yılında ilk olarak piyasaya sürüldüğünden beri markanın Avrupa’da Qashqai’den sonra en çok satan SUV modeli olmayı başarmıştı. Türkiye’de de ilgi gören bir modeldi.

Şimdi ise Nissan, yeni Juke’u bizlerle buluşturdu. 3. nesil yeni Juke tamamen elektrikli olarak geliyor. Tasarımı ise âdeta bir konsept otomobili andırmasıyla gerçekten şaşırtıcı diyebiliriz. Markanın modellerinin gelecekteki tasarım dili hakkında da bizlere fikir veriyor.

Karşınızda yeni nesil Nissan Juke

Nissan’ın Birleşik Krallık’taki Sunderland fabrikasında üretilecek Juke modeli, temel bileşenlerini Leaf EV ile paylaşıyor. Aracın fütüristik, heykelsi bir tasarımı var. Tasarımın kullanıcıları ikiye böleceğini söyleyebiliriz. 2024’te gösterilen, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran Hyper Punk konseptinin yeniden yorumlanmış bir versiyonu olduğunu söylemek mümkün. Yeni Juke, Kia EV3 ve Ford Puma Gen-E’ye rakip olarak geliyor.

Yeni Nissan Juke’un tasarımı gösterilse de henüz özellikleri açıklanmadı. Yani şimdilik yalnızca dış tasarımı hakkında konuşabiliriz. Genel olarak tasarımında keskin ve girintili çıkıntılı çizgiler hakim. Ön tarafta büyük, siyah bir ızgara ve ilgi çekici farlar var. Ayrıca köşeli siyah tekerlek kemerlere sahip aracın gövdesinin büyük bir kısmı parlak yeşil bir renkle kaplanmış. Bu renk, özellikle sıra dışı kapı panelleriyle Juke'un profilini vurgulamaya yardımcı oluyor. Önceki Juke’larda olduğu gibi arka kapı kolları köşede yer alıyor. Arkada da karmaşık LED arka lambaları ve kendine özgü bagaj kapağıyla cesur bir görünüm var.

İddialara göre otomobil, Leaf'e benzer özelliklerle gelecek. Leaf’te 620 km’ye ulaşan menzil, 215 beygir gücü, 42 kWh veya 75 kWh’lik batarya seçenekleri vardı. Yeni Juke’ta da böyle detaylar görebiliriz. Henüz detaylar belli olmadığı için başka bir şey paylaşamıyoruz. Fiyatı da belli değil. Yeni Juke’un tüm detayları geldiğinde sizlerle paylaşacağız.