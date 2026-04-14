Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Konsept Otomobil Gibi Görünen Tamamen Elektrikli Yeni Nissan Juke Duyuruldu

Nissan, üçüncü nesil Juke'un resmî tasarımını paylaştı. Elektrikli olarak gelecek model, çok ilginç bir tasarıma sahip olacak. Henüz özellikleri ve fiyatı belli değil.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de popüler bir marka olmayı başaran otomobil devi Nissan’ın en öne çıkan modellerinden biri Juke’tu. Öyle ki 2010 yılında ilk olarak piyasaya sürüldüğünden beri markanın Avrupa’da Qashqai’den sonra en çok satan SUV modeli olmayı başarmıştı. Türkiye’de de ilgi gören bir modeldi.

Şimdi ise Nissan, yeni Juke’u bizlerle buluşturdu. 3. nesil yeni Juke tamamen elektrikli olarak geliyor. Tasarımı ise âdeta bir konsept otomobili andırmasıyla gerçekten şaşırtıcı diyebiliriz. Markanın modellerinin gelecekteki tasarım dili hakkında da bizlere fikir veriyor.

Karşınızda yeni nesil Nissan Juke

Nissan’ın Birleşik Krallık’taki Sunderland fabrikasında üretilecek Juke modeli, temel bileşenlerini Leaf EV ile paylaşıyor. Aracın fütüristik, heykelsi bir tasarımı var. Tasarımın kullanıcıları ikiye böleceğini söyleyebiliriz. 2024’te gösterilen, bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi duran Hyper Punk konseptinin yeniden yorumlanmış bir versiyonu olduğunu söylemek mümkün. Yeni Juke, Kia EV3 ve Ford Puma Gen-E’ye rakip olarak geliyor.

Yeni Nissan Juke’un tasarımı gösterilse de henüz özellikleri açıklanmadı. Yani şimdilik yalnızca dış tasarımı hakkında konuşabiliriz. Genel olarak tasarımında keskin ve girintili çıkıntılı çizgiler hakim. Ön tarafta büyük, siyah bir ızgara ve ilgi çekici farlar var. Ayrıca köşeli siyah tekerlek kemerlere sahip aracın gövdesinin büyük bir kısmı parlak yeşil bir renkle kaplanmış. Bu renk, özellikle sıra dışı kapı panelleriyle Juke'un profilini vurgulamaya yardımcı oluyor. Önceki Juke’larda olduğu gibi arka kapı kolları köşede yer alıyor. Arkada da karmaşık LED arka lambaları ve kendine özgü bagaj kapağıyla cesur bir görünüm var.

İddialara göre otomobil, Leaf'e benzer özelliklerle gelecek. Leaf’te 620 km’ye ulaşan menzil, 215 beygir gücü, 42 kWh veya 75 kWh’lik batarya seçenekleri vardı. Yeni Juke’ta da böyle detaylar görebiliriz. Henüz detaylar belli olmadığı için başka bir şey paylaşamıyoruz. Fiyatı da belli değil. Yeni Juke’un tüm detayları geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi Nisan 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Sevilen Modellere Zam Geldi
Otomobi̇l Kategorisinde En Çok Okunanlar

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Tesla Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Hyundai Fiyat Listesi: Tam 665 Bin TL İndirim!

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

Nisan 2026 Kia Fiyat Listesi Açıklandı: Sportage Hâlâ En Uygun C-SUV Seçeneklerinden Biri!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 Togg Fiyat Listesi Açıklandı: Bu Fiyata Başka C-SUV Yok!

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

Nisan 2026 MINI Fiyat Listesi Açıklandı (Fiyatları Pek Mini Değil)

Nisan 2026 Ford Fiyat Listesi Açıklandı

Nisan 2026 Ford Fiyat Listesi Açıklandı

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

BİM, Bu Hafta Çok Uygun Fiyata Philips Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

A101, Uygun Fiyata Samsung Galaxy S26 Ultra, S25 Ultra, Z Flip7 FE Satmaya Başladı!

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

Renault Clio Fiyatına Satılacak Cupra "2026 Raval" Tanıtıldı (Bu Fiyata Türkiye'de Kapış Kapış Gider)

