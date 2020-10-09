Sony, Bu Ay Yeni Bir PlayStation Store Yayınlayacak

Sony, ay sonu itibarıyla PlayStation Store'u mobil ve web'de güncelleyeceğini açıkladı. Yeni PlayStation Store'da PS4 uygulamaları, temaları ya da avatarları bulunmayacak.

Japon teknoloji devi Sony, gelecek ay yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5’i piyasaya sürecek ve şirket, yeni nesil konsola hazırlanırken ‘eski’ konsolların pabucunu dama atan birtakım değişiklikler de gerçekleştiriyor.

Geliştiricilerle yeni bir açıklama paylaşan Sony, bu ay sonu itibarıyla hem web hem de mobilde yeni bir PlayStation Store açmayı planladığını duyurdu. Yeni PlayStation Store; mevcut PS3, PS Vita, PSP ve PS4 oyuncularını da etkileyecek.

PlayStation 4 uygulamaları, temaları ve avatarları yeni PlayStation Store'da olmayacak

Sony tarafından yapılan açıklamaya göre yeni PlayStation Store’da PlayStation 3, PS Vita ve PSP oyunları bulunmayacak. Ayrıca PlayStation 4 ‘uygulamaları’, temaları ve avatarları da yeni PlayStation Store’da yer almayacak.

Sony, PlayStation Store’un istek listesi özelliğini de PlayStation 5’e göre yeniden oluşturacağından, mevcut PlayStation Store’daki istek listesinde bulunan tüm içerikler, yeni sürüme geçildiğinde kaldırılmış olacak.

Sony, yeni PlayStation Store’un arayüzünün nasıl olacağına dair bir bilgi paylaşmadı ancak şirketin PlayStation 5’in içini dahi gösterdiğini düşürsek, yeni PlayStation Store’u görmek için de fazla beklememiz gerekmeyeceğini tahmin edebiliriz.

Peki PlayStation 4 sahiplerinin elinde bulunan temalar, avatarlar ya da uygulamalar ne olacak? Bunların tümüne konsol üzerinden erişmek hala mümkün olacak. Yalnızca yeni bir uygulama, tema ya da avatara erişemeyeceksiniz.