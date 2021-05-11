Yeni PlayStation VR'ın Özellikleri Ortaya Çıktı

Sony'nin yakın zamanda duyuracağı düşünülen yeni nesil PlayStation VR'ın bazı özellikleri ortaya çıktı. Buna göre yeni PS VR, çözünürlüğü iki katına çıkaracak ve göz takip özelliği ile gerçek hayatı simüle edecek.

Sony, geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürmüş olduğu PlayStation 5 ile konsol oyuncularını memnun etmeyi başardı ve şimdi sıra, sanal gerçeklik oyuncularını mutlu edecek yeni nesil PlayStation VR'a geldi. Sony bu konuda henüz resmi duyurusunu gerçekleştirmemiş olsa da UploadVR, yeni PlayStation VR'ın bazı özelliklerini sızdırdı.

Buna göre Sony'nin yeni PlayStation VR modeli, her bir göz için 2000 x 2040 piksel olmak üzere toplamda 4000 x 2040 piksel çözünürlük sunacak. Mevcut PlayStation VR modelinin her bir göz için 960 x 1080 piksel çözünürlük sunduğunu düşünürsek görsel netliğin neredeyse iki kat artacağını söyleyebiliriz.

PlayStation VR, göz takip özelliği ile yalnızca baktığınız yeri netleyecek

Yeni nesil PlayStation VR'ın en büyük rakibi olacak Oculus Quest 2'ye göre en önemli dezavantajı, PlayStation 5'e bir USB Type-C kablo ile bağlanacak olması. Quest 2'nin kablosuz bağlantı avantajı ile çok daha kolay bir kullanım sunduğu su götürmez bir gerçek olsa da PS5'in önünde USB Type-C girişi bulunması, kablolu bağlantı kurmayı da kolay kılacaktır.

UploadVR'a göre PlayStation VR'ın en önemli özelliklerinden biri, göz takip teknolojisi olacak. Kullanıcının gözlerini takip ederek nereye baktığını sürekli olarak takip edecek olan PS VR, yalnızca bakılan yerdeki görüntüleri netleyip diğer bölgeleri bulanıklaştırarak gerçek dünyayı simüle edecek. Bu, hem kullanıcının daha iyi bir sanal gerçeklik performansıyla karşılaşmasına hem de PS VR'ın daha küçük bir alanda 4K çözünürlük sunarak daha verimli çalışmasına olanak sağlayacak.

Yeni nesil PlayStation VR, titreşimli geri bildirim özelliği sunabilmek adına bir titreşim motoruna da sahip olacak. Ayrıca PS VR'da yer alacak içten dışa izleme özelliği, sanal gerçeklik setinin kullanıcının el ve baş hareketlerini daha iyi algılamasını, bu sayede de oyun deneyimini artırmayı hedefliyor. Yine de şu an için tüm bunların birer söylentiden ibaret olduğunu unutmamak gerekiyor.