Yeni Skoda Octavia modelinin render görselleri oluşturuldu. İşte aracın muhtemel tasarımı.

Skoda’nın en çok dikkat çeken modellerinden biri şüphesiz Octavia. Ülkemizde de sevilen bu otomobilin yeni versiyonu kullanıcılar tarafından heyecanla bekleniyordu. Şimdi ise yakın zamanda tanıtılması beklenen makyajlı Octavia modeliyle ilgili bir gelişme yaşandı. Motor1, sızıntılardan yola çıkarak yeni Octavia’nın render görselini oluşturdu.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Otomotiv dünyasında sızan casus fotoğraflar ve prototip görüntüleri temel alınarak hazırlanan yeni render çizimleri, makyajlı Octavia Combi'nin markanın yeni "Modern Solid" tasarım anlayışına tam uyum sağlayacağını gösteriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yeni Octavia böyle gözükebilir

Makyajlı tasarımın gelmesiyle birlikte aracın ön bölümü neredeyse tamamen baştan şekillendiriliyor. Klasik Skoda ön ızgarası daha boyutlu ve vurgulu bir yapıya kavuşacak. Farlar ise markanın elektrikli modelleri Epiq ve Elroq'tan ilham alan yenilikçi bir ışık imzası benimseyebilir. Ön tampon alanında yer alan hava girişleri ile gergin gövde çizgilerinin araca daha heykelsi bir görünüm kazandırdığı görülürken, arka bölümdeki estetik müdahalelerin ise daha sınırlı tutulması bekleniyor.

Dış tasarımdaki değişikliklerin yanı sıra iç mekânda da önemli teknolojik iyileştirmelerin yapılması gündemde. Sızıntılara göre konsol yapısı sürdürülebilir malzemeler ve yenilenen detaylarla elden geçirilebilir. Multimedya tarafında ise daha hızlı, sezgisel çalışan yeni bir yazılım platformuna geçiş yapılması, kablosuz güncelleme desteği ve dijital servis entegrasyonlarının artırılması bekleniyor.

Gelecek modelin kaputunun altında mevcut benzinli ve dizel motorların korunması, bu seçeneklere hafif hibrit ve tamamen yeni bir tam hibrit seçeneğin eşlik etmesi planlanıyor. Ayrıca şarj edilebilir hibrit (PHEV) versiyonun da ürün gamına geri dönme olasılığı oldukça yüksek.