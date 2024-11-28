Valve'ın Steam kontrolcüsünü yepyeni bir tasarımla geri getireceği konuşuluyordu. Şimdi ise bu cihaza ait olduğu söylenen bir görüntü ortaya çıktı.

Valve, önceki yıllarda resmî bir Steam kontrolcüsüyle karşımıza çıkmıştı. Ancak ilk olarak 2013’te tanıtılan ve 2015’t resmen piyasaya sürülen bu oyun kumandası, gerekli popülariteyi yakalayamaması ve tuşları yüzünden gelen bir patent davası da dahil birçok nedenden dolayı 2019’da iptal edilmişti. Son günlerde ise şirketin yepyeni bir kontrolcü ile geri dönebileceği konuşuluyordu.

Bugün ise iddialara konu olan yeni Steam kontrolcüsü hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Bu oyun kumandasına ait olduğu söylenen bir görüntü sızdı. Görüntü, cihazın nasıl bir tasarıma sahip olacağına dair bir fikir edinmemizi sağlıyor.

Kontrolcü böyle gözükebilir

Yenilenen kontrolcünün tasarımına baktığımızda ilk versiyonuna kıyasla büyük oranda değiştiğini anlayabiliyoruz. Belki de en çok dikkat çeken kısım, şirketin popüler el konsolu Steam Deck’ten ilham alması. O cihazın başarısını düşündüğümüzde bu pek şaşırtıcı değil.

İlk versiyona göre daha geleneksel bir yaklaşım görüyoruz. Çoğu oyun kolunda olduğu gibi yerleştirilen analoglar, sol tarafa koyulan d-pad, yeni trackpad'ler gibi detaylar var. Önceki Steam kontrolcüsü tek analoglu yapısıyla pek sevilmemişti. Eğer görsel doğruysa şirket, bu sefer çok daha ergonomik bir tasarıma yönelmiş gibi.

Tabii ki 2. Steam kontrolcüsü hâlâ tamamen bir iddia. Henüz resmî bir açıklama bulunmuyor. Gerçek olup olmadığını bekleyip göreceğiz ancak doğru çıkarsa bu sefer gerçekten oyunseverlerin ilgisini çekmeyi başarabilir.

2019'da iptal olan Steam kontrolcüsü böyle gözüküyordu