Aksiyon dolu bir savaş oyunu olan Dark Sector, 30 Kasım'a kadar Steam'de ücretsiz oldu.

Steam platformu zaman zaman çeşitli oyunları ücretsiz hâle getiriyor. Bu dönemde oyunları kütüphanenize eklediğinizde ise oyunlar sonsuza kadar kütüphanenizde kalıyor. Steam, dikkat çekici bir oyun olan ve oyunculardan "Çok olumlu" değerlendirme almış yapım Dark Sector'ü kısa bir süreliğine ücretsiz hâle getirdi.

Normal fiyatı 9,99 dolar olan bu oyun, oldukça keyifli oynanışa sahip bir shooter/nişancı oyunu. Oyunun hikâyesi de oldukça dikkat çekici. Soğuk Savaş, ajanlar, biyolojik silahlar ve bolca kaos bize derin bir senaryo sunuyor. Öte yandan oyunun 2009'da çıktığını da unutmamak gerekiyor.

Dark Sector fragmanı

Oyunu kütüphanenize nasıl ekleyebilirsiniz?

Oyunu edinmek için yapmanız gerekenler ise şu şekilde:

Steam hesabınıza giriş yapın.

Dark Sector sayfasına gidin.

Oyunu hesabınıza ekleyin.