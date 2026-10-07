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Yeni Toyota Yaris Cross Hybrid Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

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Yenilenen Toyota Yaris Cross Hybrid, 130 HP hibrit motoru ve gelişmiş teknolojileriyle Türkiye'de satışa sunuldu.

Yeni Toyota Yaris Cross Hybrid Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Toyota’nın B-SUV segmentindeki popüler temsilcisi Yaris Cross Hybrid, yenilenen tasarımı, geliştirilmiş teknolojileri ve artırılan performansıyla Türkiye pazarına giriş yaptı.

Kompakt boyutları yüksek sürüş pozisyonu ve SUV pratikliğiyle harmanlayan model, lansmana özel 2.388.000 TL’den başlayan fiyatlarla Toyota Plazalardaki yerini aldı.

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Yeni Toyota Yaris Cross Hybrid Türkiye’de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!
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Yenilenen tasarım neler sunuyor?

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Yeni Yaris Cross Hybrid’in dış görünümündeki en belirgin değişim ön bölümde karşımıza çıkıyor. Gövde rengiyle entegre petek desenli yeni ön ızgara, modele daha modern bir hava katarken siyah renkli alt detaylar ve kaslı çamurluk yapısı güçlü SUV duruşunu koruyor. Yenilenen LED ön farlar ve gündüz seyir ışıkları da bu dinamik tasarımı destekliyor.

Renk seçenekleri arasına yeni eklenen Aura Bronz dikkat çekerken; Neptün Mavi, Buzul Metalik Gri, Egzotik Kırmızı ve Amazon Yeşili gibi seçenekler siyah tavanlı çift renk kombinasyonlarıyla tercih edilebiliyor.

Yeni kabin teknolojileri

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  • Ekran Donanımı: Donanım seviyesine bağlı olarak 10.5 inç Toyota Touch multimedya ekranı ve 12.3 inç dijital gösterge paneli sunuluyor.
  • Konfor Öğeleri: Isıtmalı ön koltuklar, elektrikli sürücü bel desteği, panoramik cam tavan ve eller serbest bagaj kapağı günlük kullanımı kolaylaştırıyor.
  • Kablosuz Bağlantı: Kablosuz şarj ünitesi ve kablosuz akıllı telefon entegrasyonu standart pratikliği artırıyor.
  • İç Hava Kalitesi: nanoe™ teknolojisine sahip çift bölgeli otomatik klima, kabin içindeki kötü kokuları azaltarak hava kalitesini yükseltiyor.

İç mekândaki 40:20:40 oranında katlanabilen arka koltuklar, ayarlanabilir bagaj zemini ve yük askılıkları sayesinde bagaj alanı oldukça esnek bir kullanım sunuyor.

130 HP'lik tam hibrit motor

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Yeni model, 130 HP güç ve 185 Nm tork üreten 1.5 litrelik tam hibrit güç ünitesiyle geliyor.

Benzinli ve elektrikli motorun uyum içinde çalıştığı sistem, özellikle şehir içi sürüşlerinde seri tepkiler ve yüksek yakıt tasarrufu sağlıyor. Önden çekişli aktarmaya sahip Yaris Cross Hybrid'in ortalama yakıt tüketimi 4.7 lt/100 km olarak açıklanmış durumda.

Donanım paketleri neler?

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Türkiye'de Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı versiyonla satışa sunulan modelin donanım paketleri şöyle:

  • Flame: Toyota Safety Sense 3, 17 inç alüminyum jantlar, LED farlar, 9 inç multimedya ekranı, 7 inç dijital gösterge ve anahtarsız çalıştırma.
  • Flame X-Pack: Flame donanımına ek olarak panoramik cam tavan, ön/arka park sensörleri, karartılmış camlar, kablosuz şarj ve 10.5 inç ekran.
  • Passion X-Pack: En üst pakette 17 inç siyah jantlar, 12.3 inç dijital gösterge, çift renk gövde, eller serbest bagaj kapağı, ısıtmalı koltuklar, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Güvenli Çıkış Asistanı.

Yeni Toyota Yaris Cross Hybrid'i lansmana özel 2.388.000 TL’den başlayan fiyatlarla Toyota Plazalardan satın alabilirsiniz.

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