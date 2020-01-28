260’tan Fazla Özellik Getiren Yeni Unity Sürümü Yayınlandı

Günümüzde neredeyse her platformda kullanılan oyun motoru Unity’nin yeni sürümü bugün yayınlandı. Unity 2019.3 sürümüyle birlikte oyun motoruna 260’tan fazla özellik eklendi.

En popüler oyun motorlarından biri olan ve Unity Technologies tarafından geliştirilen Unity, günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Kullanıcılarına sağladığı kolaylık ve çeşitlilikle sevilen oyun motorunun yeni sürümü bugün yayınlandı.

Unity Technologies, bugün paylaştığı bir gönderide Unity 2019.3 Tech Stream’in Unity Store’da yerini aldığını söyledi. Unity’nin yeni sürümü 2019.3, 260’tan fazla iyileştirme ve yenilikle geliyor. Bu yenilikler arasında en ön plana çıkansa üst seviye donanıma sahip konsol ve bilgisayarlarda muhteşem grafiklerin önünün açılacak olması.

Unity 2019.3 yayınlandı:

Unity 2019.3, High Definition Render Pipeline (HDRP) ile birlikte geliyor. Bu teknoloji sayesinde oyunların grafikleri çok daha üst düzeye çıkıyor ve oyunlar çok daha keyifli hâle geliyor. Unity 2019.3, bununla birlikte yeni bir kullanıcı arayüzüyle karşımıza çıkıyor.

Unity 2019.3’te kullanılacak arayüz; yeni ikonlara, daha iyi kullanıma, çok daha iyi performansa ve kolaylığa ev sahipliği yapıyor. Bu sayede Unity’nin 'Editor' deneyiminin de iyileşmesinin önü açılıyor. İşte Unity 2019.3 ile birlikte gelecek önemli yenilikler: