260’tan Fazla Özellik Getiren Yeni Unity Sürümü Yayınlandı

En popüler oyun motorlarından biri olan ve Unity Technologies tarafından geliştirilen Unity, günümüzde çok yaygın bir şekilde kullanılmaya devam ediliyor. Kullanıcılarına sağladığı kolaylık ve çeşitlilikle sevilen oyun motorunun yeni sürümü bugün yayınlandı.
Unity Technologies, bugün paylaştığı bir gönderide Unity 2019.3 Tech Stream’in Unity Store’da yerini aldığını söyledi. Unity’nin yeni sürümü 2019.3, 260’tan fazla iyileştirme ve yenilikle geliyor. Bu yenilikler arasında en ön plana çıkansa üst seviye donanıma sahip konsol ve bilgisayarlarda muhteşem grafiklerin önünün açılacak olması.
Unity 2019.3 yayınlandı:
Unity 2019.3, High Definition Render Pipeline (HDRP) ile birlikte geliyor. Bu teknoloji sayesinde oyunların grafikleri çok daha üst düzeye çıkıyor ve oyunlar çok daha keyifli hâle geliyor. Unity 2019.3, bununla birlikte yeni bir kullanıcı arayüzüyle karşımıza çıkıyor.
Unity 2019.3’te kullanılacak arayüz; yeni ikonlara, daha iyi kullanıma, çok daha iyi performansa ve kolaylığa ev sahipliği yapıyor. Bu sayede Unity’nin 'Editor' deneyiminin de iyileşmesinin önü açılıyor. İşte Unity 2019.3 ile birlikte gelecek önemli yenilikler:
- High Definition Render Pipeline (HDRP): Geliştiricilerin üst düzey donanıma sahip konsollarda ve bilgisayarlarda yüksek kaliteli grafiklerin önünü açmaları için gereken güç artık Unity’e geldi. Unity’nin yeni teknolojisiyle üretilen kısa filme buradan ulaşabilirsiniz. Böylece bu özelliğin ne kadar gelişmiş olduğuna şahitlik edebilirsiniz.
- 2D’de önemli ilerleme: Yeni 2D araçları, 2D’ye özel render ve üst düzey grafiklerin önünü açan birçok özellik, Unity 2019.3 ile elinizin altına geliyor. Bu araçlarla oluşturulan örnek projeye buradan göz atabilirsiniz.
- Görsel efekt grafikleri: Unity 2019.3 sayesinde artık yüksek kaliteli ve yeniden kullanılabilir görsel efektler hazırlayabileceksiniz. Ayrıca özel efektleri daha hızlı oluşturmak için Shader Graph ile çalışabileceksiniz.
- Gerçek zamanlı ışın izleme: HDRP üzerine inşa edilen Unity’nin gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisi, ışığın gerçekte fiziksel materyallerle etkileşime geçişini taklit ediyor. Böylece gerçekçi görüntüler elde edilebiliyor.