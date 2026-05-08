Yeni Xbox Arayüzü Tanıtıldı: Ne Gibi Değişiklikler Var? [Video]

Microsoft, uzun süredir konuşulan "ortak Xbox deneyimi" fikrini yeni Xbox arayüzüyle gün yüzüne çıkardı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft, oyun dünyasında uzun süredir konuşulan “ortak Xbox deneyimi” fikrini sonunda daha net göstermeye başladı. Şirketin ilk olarak GDC esnasında kısa süreliğine gösterdiği yeni Xbox arayüzü ilk başta fazla dikkat çekmemişti ancak yayımlanan yeni görüntüler, perde arkasında ciddi bir değişim hazırlandığını ortaya koyuyor.

İlk bakışta küçük dokunuşlar gibi görünse de işin içinde Xbox kullanıcılarının yıllardır şikâyet ettiği büyük bir problem yatıyor, o da cihazlar arasındaki birbirinden farklı deneyim.

Microsoft tek bir Xbox deneyimi istiyor

Xbox’ın yeni nesil çalışmalarından sorumlu başkan yardımcısı Jason Ronald, sunum sırasında oyuncuların farklı cihazlarda “parçalanmış” bir deneyim yaşadığını açıkça kabul etti.

Bugün bir oyuncu konsolda başka, PC uygulamasında başka, bulut oyun servisinde ise tamamen farklı bir arayüzle karşılaşıyor. Microsoft ise artık bu karmaşayı azaltmak istiyor.

Yeni arayüzde neler değişiyor?

Henüz tamamen yeni bir tasarım diliyle karşı karşıya değiliz. Microsoft mevcut yapıyı tamamen çöpe atmıyor, daha çok modernleştirilmiş ve ortaklaştırılmış bir görünüm hazırlıyor ancak dikkatli bakınca bazı değişiklikler göze çarpıyor:

  • Ana ekrandaki kullanıcı profili artık sağ üst köşede yer alıyor.
  • Alt bölümdeki reklam ve içerik alanlarının sayısı azaltılmış görünüyor.
  • El konsollarındaki arayüz, konsol sürümüyle neredeyse birebir aynı çalışıyor.
  • PC tarafındaki Xbox uygulaması ise yeni Xbox Cloud Gaming tasarımına oldukça benziyor.

Özellikle bulut oyun tarafındaki değişiklikler dikkat çekici. Daha yuvarlatılmış tasarım öğeleri, yeni animasyonlar ve konsol hissini güçlendiren detaylar, Microsoft’un geleceği doğrudan “platform bağımsız Xbox” olarak gördüğünü düşündürüyor.

Peki siz yeni arayüzü beğendiniz mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

