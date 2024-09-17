Türkiye'nin yeni yerli otomobili üzerinde çalışan HABAŞ, yaptığı açıklama ile yatırımlardan ve piyasaya sürülecek otomobillerden bahsetti.

HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, ticari ve binek araç üretimi için yaklaşık 1 milyar euro değerinde bir yatırımın planlandığını açıkladı. Hüseyin Urkun, HABAŞ’ın satın aldığı Honda'nın üretim tesisini binek otomobil üretimi için kullanacaklarını ve iki farklı modelde sedan ve crossover araç üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Bu yeni araçlar hibrit, plug-in hibrit ve benzinli olmak üzere üç farklı versiyonda kullanıcılara sunulacak.

IAA Transportation Fuarı'nda açıklamalarda bulunan Hüseyin Urkun, HABAŞ'ın 2021'in başında İzmir Çiğli'de Ar-Ge çalışmalarına başladığını ve Manisa'da 100 bin metrekarelik alanda seri üretim yapacak bir fabrika kurduklarını söyledi. Hüseyin Urkun ayrıca fabrikanın 2025’in başında seri üretime geçeceğini ve şu an ön üretimin İzmir'deki Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde yapıldığını dile getirdi. Honda fabrikasının satın alınmasıyla birlikte kataforez hatları gibi önemli üretim süreçleri de artık bir süredir bu tesiste gerçekleştiriliyor.

HABAŞ ilk otomobil için 2025 sonunu hedefliyor

Otomobil üretimi için Honda'nın Şekerpınar'daki fabrikasını kullanacaklarını ve 2025'in sonuna doğru yeni binek otomobili piyasaya sunacaklarını belirten Hüseyin Urkun, üretilecek araçların tasarımlarının HABAŞ bünyesinde yapıldığını, motor olarak Volvo'nun motorlarını kullandıklarını, hafif ticari araçlarda ise Renault ile çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.

Araçlarda kullanılacak bataryaların Uzak Doğu'dan hücre olarak temin edildiğini belirten Hüseyin Urkun bataryalara dair birtakım açıklamalarda bulundu.

“Şu anda gördüğünüz tüm araçların üzerinde HABAŞ batarya var. Belgesi, tipi, onayı bize ait. Yani bataryaları orada yaptırıp getiriyoruz. Paketleme yapıyoruz. Burada paketleme ve diğer komponetleri yapıyoruz.”

HABAŞ’ın ilk otomobili ne kadar olacak?

Bugüne kadar otomobil dâhil toplam yatırımın 250-300 milyon euroyu bulduğu belirtilirken, ticari araçlarla birlikte bu rakamın 1 milyar euroya ulaşabileceğinin altı çizildi. Honda fabrikasındaki üretim kapasitesini 75 bine çıkartılması hedeflenirken bu kapasitenin gelecekte daha da artacağı vurgulandı. Araçların fiyatları ile ilgili sorulara da değinen Hüseyin Urkun, bayi ağı oluşturma çalışmalarına başladıklarını ve piyasaya uygun fiyatlarla çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.